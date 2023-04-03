新冠大流行使肥胖士兵激增 嚴重影響戰力

新冠疫情期間，美軍官兵肥胖現象日漸惡化。圖為北卡羅來納州布拉格堡陸軍士官兵進行體能訓練。(美聯社)

根據最新研究發現，新冠疫情 期間，美軍官兵肥胖 現象日漸惡化，光是陸軍就有近1萬名現役官兵罹患肥胖症，佔該研究對象人數的四分之一，就連陸戰隊也有肥胖現象，嚴重危害軍人戰鬥力，儼然成為國家安全危機。

駐紮北卡羅來納州 布拉格堡(Fort Bragg)基地、27歲陸軍中士姆瑞羅(Daniel Murillo)在疫情期間，每天在電腦桌前處理文書，工作壓力大卻無法上健身房運動，於是狂吃零食紓壓，結果身高5呎5吋的他體重飆增至192磅，「我注意到自己穿制服會變得更緊了。」

根據馬里蘭州貝塞斯達軍警大學研究發現，疫情期間美軍肥胖人數激增，在2019年2月至2021年6月間，光是陸軍就有近1萬名士兵罹患肥胖症，而且肥胖現象也遍及海軍和陸戰隊。

主導該研究的貝塞斯達軍警大學「衛生服務研究中心」主任柯赫莫斯(Tracey Koehlmoos)表示，「陸軍和其他軍種需要關注如何讓官兵恢復健康」，柯赫莫斯強調，依現有資料顯示士兵肥胖趨勢尚未結束，更凸顯長期以來外界對美軍戰鬥體能的疑慮。

研究顯示，體型超重或肥胖的士兵執行任務時，不但容易受傷、也無法達到任務所需的體能要求，軍方因超重和肥胖造成的健康成本付出超過65萬個工作日，同時蒙受15億元損失。

退役的陸戰隊准將錢尼(Stephen Cheney)表示，十多年來軍方領導人一直警告肥胖症對美軍戰力的影響，疫情爆發更加速軍中肥胖症惡化現象。

研究人員發現，現役20萬士兵有近27%在疫情後體重超重，疫情發生前體重超重者有近16%變得更加肥胖，同時疫情前約有18%士兵體重超重，但至2021年此一比率增加至23%。

2022年度陸軍徵兵首次無法達標，只招募1萬5000名新兵，是原訂人數四分之一，因為17至24歲國民喪失入伍資格其中最主要個人因素就是體重超標，影響十分之一有意從軍的新兵。