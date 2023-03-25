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「每劑26元→130元」莫德納新冠疫苗 商售擬漲5倍

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「每劑26元→130元」莫德納新冠疫苗 商售擬漲5倍

編譯潘勛／綜合25日電
莫德納公司計畫在新冠疫苗轉到商業流通管道時，把每劑定價漲五倍、即約130元，引發爭議。(美聯社)
莫德納公司計畫在新冠疫苗轉到商業流通管道時，把每劑定價漲五倍、即約130元，引發爭議。(美聯社)

因新冠疫苗強效而聲名大噪的莫德納(Moderna)公司打算在今年稍後，疫苗轉到商業流通管道時，每劑定價在大約130元，遠比疫情期間，政府採購價的15到26元高得多，消息招致諸多參議員批評。

華爾街日報報導，參院日前召開聽證會，探究疫苗的成本，莫德納公司董事長霍格(Stephen Hoge)表示，疫苗成本要看與醫療系統、藥局、聯邦衛生施政等其他有意買家達成的合約而定，但公司已把價格定在約130元。

霍根認為公司的定價與產品的價值相符。

對很多有保險的人來說，定價調高不會讓他們多付開銷，因為有保單內容不太可能要他們共同付費或收其他自負額。但是沒有保險的人，只怕要被迫付費，話雖如此，莫德納表示正在制定財務協助方案。

聯邦政府縮小疫情採購安排，莫德納跟其他新冠疫苗廠一樣，一直想替自己的針劑制定牌價，磋商合約；疫情期間，政府的採購價在每劑15到26元之間，免費提供給民眾接種。拜登政府5月結束全國緊急狀態，另官方庫存用完，此時疫苗改往商業市場販售。

莫德納宣布的定價遭到批評；輝瑞(Pfizer)及其夥伴藥廠(BioNTech)研製的新冠疫苗正在考量商業售價，每劑價格區間在110到130元。

參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)1月致函莫德納執行長班賽爾(Stéphane Bancel)，請他重新考慮，畢竟研發疫苗時已收到聯邦資助，要價那麼高，只怕有些人買不起，政府的衛生施政也會多增成本。

桑德斯主持參院衛生教育委員會的聽證會，會上語帶譏刺地說，莫德納感謝美國納稅人的方法，就是等到政府庫存用光後，把定價漲五倍，到130元。

一些委員會的共和黨成員表示，雖說關切藥價這麼高，但不願釋出有敵意的訊息給藥廠，畢竟醫藥研發是風險投資。

疫苗 莫德納 疫情

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