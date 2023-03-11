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新冠疫情病毒起源情報解密 參眾2院通過 提交拜登簽署

記者胡玉立／綜合報導
眾院10日通過將所有關於新冠病毒起源的美國情報資訊解密。圖為共和黨籍眾院情報委員會主席特納認為美國公眾理當得到新冠病毒各面向的答案。(路透)
眾院10日通過將所有關於新冠病毒起源的美國情報資訊解密。圖為共和黨籍眾院情報委員會主席特納認為美國公眾理當得到新冠病毒各面向的答案。(路透)

新冠肺炎疫情爆發屆滿三周年之際，眾院兩黨10日以罕見一致立場，419票贊成、0票反對，表決通過將所有關於新冠病毒起源的美國情報資訊解密。法案將提交至拜登總統等待簽署。

目前尚不清楚拜登會否將此措施簽署為法律。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，「我們正在研究該法案。」

這項命令若成為法律，「所有與中國科學院武漢病毒研究所和冠狀病毒疾病(Coronavirus Disease)起源之間潛在相關的信息」將於90天內解密；其中包括有關實驗室研究等活動信息以及是否有研究人員生病等等。

眾院10日表決前的辯論過程簡短且直指核心：此致命病毒如何開始？如何防止未來再爆發疫情？

眾院情報委員會主席、俄亥俄州共和黨眾議員特納(Mike Turner)表示，「美國公眾理當得到新冠病毒疫情各面向的答案；包括這種病毒如何產生？尤其，它是自然發生的？還是實驗室相關事件的結果？」

解密令的重點是與武漢病毒研究所有關的情報，因為那裡的研究，與世界衛生組織(WHO)2020年3月11日宣布爆發的新冠病毒疫情之間，存在「潛在關聯」。

美國情報機構對於致命病毒可能來源究竟是實驗室洩漏或動物傳染，看法分歧。有專家表示，造成逾100萬美國人死亡的新冠疫情真正起源，可能很多年都無法得知。

「透明度是我們民主的基石，」眾院情報委員會最高層級民主黨人、康乃狄克州眾議員海姆斯(Jim Himes)在辯論中說。

眾院在共和黨人帶領下成立新冠疫情溯源特別委員會，本周稍早舉行了首次公開聽證會，深入研究有關疫情如何開始的理論，也再次引起人們對病毒起源的關注。

通過此案，是國會兩黨難得的合作時刻。兩黨過去涉及冠狀病毒起源的言論往往很激烈，也常質疑白宮最高防疫專家佛奇(Anthony Fauci)等衛生官員有關病毒的反應。

新冠疫情溯源情報解密法案，是由密蘇里州共和黨參議員霍利(Josh Hawley)提出，之前已在參院過關。霍利敦促拜登將該法案簽署為法律；他表示，「國人民應該知道真相。」

疫情 眾院 武漢病毒研究所

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