新冠疫情病毒起源情報解密 參眾2院通過 提交拜登簽署
新冠肺炎疫情爆發屆滿三周年之際，眾院兩黨10日以罕見一致立場，419票贊成、0票反對，表決通過將所有關於新冠病毒起源的美國情報資訊解密。法案將提交至拜登總統等待簽署。
目前尚不清楚拜登會否將此措施簽署為法律。白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)表示，「我們正在研究該法案。」
這項命令若成為法律，「所有與中國科學院武漢病毒研究所和冠狀病毒疾病(Coronavirus Disease)起源之間潛在相關的信息」將於90天內解密；其中包括有關實驗室研究等活動信息以及是否有研究人員生病等等。
眾院10日表決前的辯論過程簡短且直指核心：此致命病毒如何開始？如何防止未來再爆發疫情？
眾院情報委員會主席、俄亥俄州共和黨眾議員特納(Mike Turner)表示，「美國公眾理當得到新冠病毒疫情各面向的答案；包括這種病毒如何產生？尤其，它是自然發生的？還是實驗室相關事件的結果？」
解密令的重點是與武漢病毒研究所有關的情報，因為那裡的研究，與世界衛生組織(WHO)2020年3月11日宣布爆發的新冠病毒疫情之間，存在「潛在關聯」。
美國情報機構對於致命病毒可能來源究竟是實驗室洩漏或動物傳染，看法分歧。有專家表示，造成逾100萬美國人死亡的新冠疫情真正起源，可能很多年都無法得知。
「透明度是我們民主的基石，」眾院情報委員會最高層級民主黨人、康乃狄克州眾議員海姆斯(Jim Himes)在辯論中說。
眾院在共和黨人帶領下成立新冠疫情溯源特別委員會，本周稍早舉行了首次公開聽證會，深入研究有關疫情如何開始的理論，也再次引起人們對病毒起源的關注。
通過此案，是國會兩黨難得的合作時刻。兩黨過去涉及冠狀病毒起源的言論往往很激烈，也常質疑白宮最高防疫專家佛奇(Anthony Fauci)等衛生官員有關病毒的反應。
新冠疫情溯源情報解密法案，是由密蘇里州共和黨參議員霍利(Josh Hawley)提出，之前已在參院過關。霍利敦促拜登將該法案簽署為法律；他表示，「國人民應該知道真相。」
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