間接證據多…眾院新冠起源調查聽證 提「實驗室洩毒」假說

國務院前官員孟天行（前）8日在國會眾院說，儘管病毒源自實驗室的假設尚無確切證據，但間接證據愈來愈多。（Getty Images）

大西洋理事會高級研究員、國務院前官員孟天行(Jamie Metzl)8日在國會眾院 新冠病毒疫情 起源調查小組聽證會上表示，「儘管病毒源自實驗室的假設尚無確切證據，但間接證據愈來愈多」。

國會眾院新冠病毒疫情起源調查小組8日舉行首次公開聽證會，共和黨及其證人提出激進論據，認為該病毒可能是實驗室洩漏的結果。共和黨團邀請的三名證人，除曾任世衛組織顧問、積極推動病毒溯源工作的孟天行以外，還有前總統川普任內的美國疾病預防控制中心(CDC)主任雷德菲爾德(Robert R. Redfield)，及紐約時報前編輯韋德(Nicholas Wade)。

三人之前都曾表示，新冠病毒可能是從實驗室意外洩漏，但8日他們都表示，病毒起源問題仍待解決，解開謎團非常重要。

國務院前官員孟天行8日在國會眾院說，儘管病毒源自實驗室的假設尚無確切證據，但間接證據愈來愈多。（Getty Images）

民主黨人請到的證人是約翰霍普金斯大學醫學 院傳染病科臨床主任奧瓦爾特(Paul G. Auwaerter)。

新冠病毒是否源自實驗室洩漏，各方激烈辯論已久，而且觀點已從科學主題擴大至政治議題；部分支持此假說人士認為，病毒是中國蓄意設計製造的生物武器。

但病毒學家雷德菲爾德表示，他歸結出的結論是，該病毒乃某次意外事故造成；此論點主要「基於病毒的生物學特性」，包括它具高度傳染性，催生新變體快速進化。

科學家表示，這種能力可能是透過動物自然溢出進化而來。2020年在蝙蝠身上發現的冠狀病毒表面帶有一分子鉤，與Covid-19病毒特徵非常相似； 這個分子鉤可讓病毒附著在人體細胞上。

雷德菲爾德同時呼籲暫停「功能獲得」研究；這類研究涉及到一種可使病毒更具傳染性的方式，目的是修補病毒基因。許多科學家認為，此類研究很有必要，因為可以協助開發疫情可用的疫苗及其他醫學對策。但雷德菲爾德明確表示，「我不同意這種評估。」