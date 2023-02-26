全球疫情趨緩 約翰霍普金斯大學疫情數據圖將結束發布

約翰霍普金斯大學製的新冠疫情數據圖即將在3月10日走入歷史，完成使命。（取材自JHU）

約翰霍普金斯大學（JHU）三年前開發的跟蹤與記錄新冠疫情 的數據圖（儀表盤）將於3月10日終止運作。該數據圖創建者之一的中國博士生董恩盛說，「感謝大家的關注與支持！願全球疫情早日完全結束！」

澎湃新聞報導，JHU的全球疫情圖以深黑底色點綴著或大或小的紅圈，左右兩側是國確診病例、死亡和接種疫苗的數目，綠色、紅色或白色曲線十分醒目，三年來，這個數據圖讓全球即時看到詳盡、視覺化的疫情地圖資料。2260億次點擊、超過36億次瀏覽量，足以說明其影響力。

而製作這個數據圖的是JHU土木和系統工程系教授Lauren Gardner，與她的兩名中國博士生董恩盛、杜鴻儒。Gardner還因此入選「時代」雜誌2020年全球最具影響力百人榜。

30歲的董恩盛畢業於中國的西南大學地理系，期間交換到台灣中央大學地球科學系，2012年赴美，在愛達荷大學拿到地理與統計雙碩士。在愛達荷大學就讀期間，他曾在地理資訊系統公司Esri實習過，儀表盤（數據圖）技術就是在那裡接觸到的。

杜鴻儒於2020年2月1日加入，負責資料的自動抓取、更新，並編寫了自動更新的代碼。當時25歲的杜鴻儒畢業於天津大學化工學院，在威斯康新大學麥迪遜分校獲得工業工程及運籌學專業碩士學位，他擅長數學模型和優化。

兩人從疫情爆發後開始聯手奮戰。隨著資料陡增，之後人手再度增加，有四五個人一起寫代碼，等自動地圖上線已是一周後凌晨三四點。

他們得到了來自本校學生、圖書館、JHU應用物理實驗室，以及Esri公司的幫助。很快團隊擴大到了近40人。到2020年4月，該數據圖的日均點擊量超過10億次，最高達到了46億次。並在其後獲得BBC引用，美國、義大利 、德國、法國等全球多國採用，他們發表的多篇文章還獲得全球頂尖權威期刊的刊用，並獲得多項大獎。

當時，對新冠疫情資料收集並視覺化的機構還有很多家，包括美國疾控中心、世界衛生組織、「紐約時報」等。而JHU的疫情數據圖之所以拔得頭籌，有眾多因素：資料收集和視覺化做得專業且最早；資料抓取和更新及時、準確，一些國家和地區用戶會主動聯繫他們更新資料；JHU醫學與公共衛生專業盛名的加持。

由於居家快速檢測 已廣泛使用，世界各地發布病例資料的實用性和準確性大大降低，數據圖資料的準確性難以保障。加上許多國家的疫情趨於平穩，資料源的公布頻率和人們的關注度已大不如前。

「是該和儀表盤說再見了，但儀表盤只是起點。」董恩盛說，只有量變，才有質變，才有進一步分析，才會帶來更多資金和人力資源的投入。他們的資料吸引的不僅僅是公共衛生專家、電腦科學專家、地理資訊專家，還有政治學者、經濟學者，每個人都能挖掘到自己的「金礦」。