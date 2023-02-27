疫後1400萬人恐失白卡 醫療補助將有變化 這5點必須知

今年各州將通盤檢討醫療補助計畫參加者的資格，估計最多有1400萬人可能因此失去醫療保險。(Getty Images)

透過俗稱「白卡 」的醫療補助計畫(Medicaid)取得健保的民眾，明年恐將喪失資格。

根據統計，全美目前約有8400萬民眾參加醫療補助計畫，與新冠疫情 爆發之前的2020年1月相比，增加大約2000萬人。

疫情發生已三年，如今各州開始首度通盤檢討所有白卡參加者的資格。美聯社報導，最多有1400萬人可能因此失去醫療保險。

明年起某些民眾可能喪失白卡參加資格、如果失去參加資格可以怎麼辦？美聯社列舉五點須知：

1. 醫療補助計畫將出現哪些變化？

疫情發生之初，聯邦政府下令各州不得將已經失去參加資格的民眾從白卡計畫剔除。疫情之前，民眾如果收入過高、已透過雇主取得健保或跨州搬家，都可能失去白卡資格，但這些規定疫情期間暫停實施。從明年開始，各州將恢復核實所有白卡參加者的資格，個人收入、地址、家庭人口等項目都要通過確認。

2. 白卡資格何時停止？

各州作業腳步快慢不同，最快可能在4月檢查參加資格的包括亞利桑納州、阿肯色州、佛羅里達州、愛達荷州、愛阿華州、新罕布夏州、俄亥俄州、奧克拉荷馬洲、西維吉尼亞州。其他州則將在5月、6月或7月間開始審查資格。

3. 喪失資格是否會接到通知？

白卡參加者應注意查看聯絡資料是否正確，包括住家地址、電話、電郵等。聯邦政府規定州政府必須以電話、簡訊或電郵通知白卡參加者，填寫州政府寄到家裡的重新參加申請表。民眾有30天期限完成填表，如果沒有繳交表格，就會被州政府從白卡參加名單上移除。

4. 失去白卡資格之後，有什麼其他選項？

不符合白卡參加資格的許多民眾，可以轉向俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(ACA)市場平台獲得醫療保險，有些方案每個月保費不到10元。不過，「可負擔健保法」市場平台提供的健保計畫與白卡差別極大，民眾自掏腰包的開銷與自付款(copays)通常高出許多。

5. 參加白卡計畫的兒童是否也將失去資格？

全美約半數兒童透過白卡或聯邦「兒童健康保險計畫」(CHIP)取得健保，即使家長收到通知已不符合白卡參加資格，兒女可能還是符合CHIP資格。