我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女在南加東谷駕車肇事逃逸 被警方拘捕

暴風雨將再次席捲南加 23日將為冬季最冷的一天

拖欠汽車貸款增 信評低者占多數 9.3%欠逾30天

編譯盧炯燊／綜合19日電
近年車價飆漲，愈來愈多人拖欠汽車貸款，尤以信用評分較低者居多。(美聯社)
近年車價飆漲，愈來愈多人拖欠汽車貸款，尤以信用評分較低者居多。(美聯社)

美國經濟穩步改善，失業率處於超低水平，然而愈來愈多人拖欠汽車貸款，尤以信用評分較低者居多。

根據穆迪分析(Moody's Analytics)的分析，截至去年底，信用評分較低的人，有9.3%拖欠汽車貸款長達30天或更長時間，這是自2010年以來的最高比率。

在過去三年新冠疫情流行期間，不少人不用外出減省支出而有了額外的儲蓄，然而高通膨卻蠶食這些儲蓄；加上近兩年來車輛短缺，價格飆漲。 許多人此時貸款買車，一旦遇到困難，根本沒有餘力還款。

分析指出，償還汽車貸款壓力，現在主要集中在信用評分低於660分的一群，若是如經濟專家所說的那樣，經濟陷入衰退的話，這種壓力將會擴散，更多人會發現自己無法跟上背負的各項債務。

根據曼瀚二手車價值指數(Manheim Used Vehicle Value Index)，二手車價格在2021年上半年經濟榮景時上漲 47%，但2022年下跌15%。因此在2021年汽車價格頂峰時貸款購入二手車的人，拖欠的貸款額遠超車輛的市場價值，換言之他們的損失更大。

根據聯準會的調查，近五分之一銀行在2021年上半年放寬了對汽車貸款申請人的信貸標準，到了下半年仍有超過十分之一的銀行這樣做，許多信用評分較低的人也可獲得貸款。

高盛(Goldman Sachs)分析師納什(Ryan Nash)指出，這個情況大大降低了信貸的準確性。一旦這些低評分的貸款人遇上失業、遭解雇等情況時就無法依期還款。

Cox Automotive根據違約率估計，2022年因無法還款而遭拖回汽車的人數，大幅增加了11%。

汽車被拖走的的人，若要取回汽車的話，除了支付貸款外，還要繳付拖車費，這無形中是雙重支出。

紐約卡多佐法學院(Cardozo School of Law)專門研究消費模式的教授富希(Pamela Foohey)指出，一些處於財務困境的家庭，可能已到了難以支付汽車貸款及其他一切的地步，不得不做出一些非常艱難的決定，例如放棄汽車。

貸款 汽車 二手車

上一則

二戰美軍功勳潛艦 「青花魚號」失蹤近80年後尋獲

下一則

防AI版Bing錯亂 微軟限對話次數 每天最多問答50次

延伸閱讀

愈來愈多人拖欠汽車貸款 近1成人欠款逾30天

愈來愈多人拖欠汽車貸款 近1成人欠款逾30天
索羅斯搶進美公司債

索羅斯搶進美公司債
中國今年信貸增速 上看10%甚至更高

中國今年信貸增速 上看10%甚至更高
超預期 中國1月貸款狂增4.9兆 單月投放新高

超預期 中國1月貸款狂增4.9兆 單月投放新高

熱門新聞

星巴克示意圖。(Photo by S.Ratanak on Unsplash)

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

2023-02-12 14:09
福斯新聞網指出，Canada Goose外套價格昂貴，價格介於數百至1500美元間。（路透）

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

2023-02-12 09:02
43歲的非裔男子麥克瑞不明動機到密州大校園開槍濫殺。(密州大警局)

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

2023-02-14 09:06
航空業刊物《Air Current》13日獨家披露，美國聯合航空2022年2022年12月18日發生一架波音777-200班機起飛後不久，隨即驟降至距離太平洋海平面不到250公尺處。(路透資料照片)

不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海

2023-02-13 22:23
美軍上周末用F-22戰機發射每枚價值達40萬美元的飛彈，擊落了幾個不明飛行物，而其中之一可能只是價值12美元的氣球。（美聯社）

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

2023-02-17 22:04
美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。（照片翻攝：IG / fitgemsnation）

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

2023-02-17 11:48

超人氣

更多 >
密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損
刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇

刷單騙局 十多管理員遭肉搜恐嚇
布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」
外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬
劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視