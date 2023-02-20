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去電社安署 等待時間達33分鐘 代署長：雖撥款但人不足

記者胡玉立／綜合報導
社會安全署因人力不足，預期今年服務將持續惡化，預計2024年才會改善。(美聯社)
社會安全署因人力不足，預期今年服務將持續惡化，預計2024年才會改善。(美聯社)

儘管社會安全署(SSA)預算增加了7億8500萬元，但代署長基亞卡茲(Kilolo Kijakazi)日前致函參眾兩院撥款委員會領袖表示，今年社安署服務將持續惡化，預計「傷殘福利請領案」積壓和電話協助服務會出現更嚴重延誤，情況要到2024年才會有所改善。

基亞卡茲在信函中表示，國會去年12月為社安署的133億元預算增加額外經費，「可讓我們維持基本服務、改善人員配置並繼續解決積壓問題，一些績效會在今年改善，其他指標可能會暫時下降」。她提到疫情期間社安署機構員工流失，削弱了服務，可能需要數年時間才能恢復。

基亞卡茲指出，「我們預計，要到2024財年才能完全實現縮短客戶等待時間和增加員工數。」

基亞卡茲在信中寫道，正在苦撐的機構業務可能會在未來幾個月進一步惡化；退休人員、殘疾補助請領人和其他撥打社安免費電話向員工求助者的等待時間為35分鐘，去年為33分鐘。但倡議人士和客戶表示，實際等待時間通常更長。15%的致電者收到占線訊號，比去年的6%高出一倍多。

基亞卡茲還表示，社安署的州辦公室請領補助案目前積壓案件逾100萬件，預計今年將僅減少12萬9000件或7%的未決案件。處理初始申請平均時間將從去年的184天增加到 220天，州辦公室處理上訴的平均時間將從183天增加到224天。

北卡羅來納州羅利市(Raleigh)殘疾律師、社安運營博客創始人霍爾(Charles Hall)對此表示，「這訊息似乎是在說：『我們做得很好，但一切都在變得更糟』，社安署的電話服務已到了我建議客戶不如直接去辦公室現場的地步；雖然可能要在現場等兩到三個小時，但至少你會和某人談到話。」

眾院共和黨人正推動削減聯邦開支和減少赤字，部分保守派建議全面改革社安金和聯邦醫療保險(Medicare)等福利計畫。

參院撥款委員會民主黨籍主席莫瑞(Patty Murray)聲明表示，她將爭取增加對社安署的投資，「我們需要真正的兩黨承諾，以確保社安署獲得需要雇用的資源，在實現服務現代化的同時，留住員工。」

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