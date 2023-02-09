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疫後州府積蓄1368億 27州準備減稅與民共享

記者張聲肇／綜合報導
全國有27州因財政充裕，州議會正考慮減稅方案，與民同享。(路透)
全國有27州因財政充裕，州議會正考慮減稅方案，與民同享。(路透)

雖然全國經濟熱度已有趨緩的跡象，本會計年度各州政府卻總共累積了1368億元積蓄，27州的州議會不禁考慮給州民減稅，但專家擔憂，若經濟轉壞，可能讓州府財務吃緊。

左傾智庫「稅務與經濟政策研究所」(Institute on Taxation and Economic Policy)指出，在這波減稅風潮中，密西西比和阿肯色州打算廢除所得稅，其他州考慮降低房屋稅。

新冠疫情期間就吹起減稅風，過去兩年，已有20幾州不是降低所得稅率，就是提供更高的扣抵額或退稅，因為各州財庫在經濟繁榮和聯邦鉅額補助紓困經費下，難得的充實，但也引發減稅時機對不對的疑慮。

專研州及地方稅務政策的「稅務政策中心」研究員奧席爾(Richard Auxier)說，目前景氣算好，如果經濟轉壞，這些州要怎麼辦，「難道要刪減教育經費？如果加稅，又會衝擊到哪些人？」

有些州考慮比較「針對性」的減稅，例如降低退休金的稅率，這對退休年齡層的長輩有好處，卻可能降低稅基，影響到鼓勵年輕世代生育的預算。

雖然絕大多數減稅方案仍停留在籌畫階段，但北達科達州已提出具體方案：年收入低於4萬4725元的單身族和低於7萬4750元的夫妻，免繳個人所得稅。

州政府提減稅法案的理由不外乎「提高本州經濟競爭力」、「促進經濟成長」和「幫助受通膨打擊的納稅人」等。

阿肯色新當選的共和黨籍州長莎拉‧桑德斯(Sarah Huckabee Sanders)先減稅、最終免所得稅的理由是：「我們不能讓就業、人才、生意拱手讓給田納西、德州等沒有所得稅的州。」

奧席爾提醒，政客口中的手段與目的不見得務實，例如2022年有11州降低個人所得稅，目的是讓一般勞工「拿回更多自己的錢」，實際上，減稅政策的最大受益者都是高收入階層。

密西西比以減稅提高經濟競爭力，結果該州的健保評比為全國50州中倒數第二，比不上它的競爭對象佛州(第八名)和德州(第九名)。

退休金 德州 紓困

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