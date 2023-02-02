眾院共和黨通過法案 搶先拜登政府終結疫情

共和黨強力推動下，眾院通過「疫情已結束法案」，希望藉此也撤銷政府強制醫療人員接種新冠疫苗的規定，但法案不太可能在參院過關。(Getty Images)

眾院共和黨 1月31日通過法案，終結新冠疫情 公衛緊急措施，儘管拜登 政府前(30)一日已宣布5月底以前要結束防疫；紐約時報認為，共和黨國會議員想從對聯邦防抗疫政策不滿的一方獲利，而讓黨內有志總統大位的人爭著當反防疫措施的領頭羊。

國會山莊報(The Hill)報導，該法案命名「疫情已結束法案」(Pandemic is Over Act)，按兩黨各擁席次，以220：210票通過。

該法案內容只有兩頁，與三年前川普宣布新冠疫情爆發選在同一個日期，川普的宣布迄今仍未解除；新法案旨在終結新冠公衛緊急狀態，但法案肯定無法在民主黨控制的參院過關；即便參院通過，拜登總統也不會簽署。

紐時認為新法案通過，政府就不再能要求醫療人員接種新冠疫苗，另終結川普宣布的緊急狀態；本法案是共和黨本周一連串立法活動的起頭，雖然無望立法成功，但共和黨想用他們在眾院的多數，把拜登及民主黨描繪成濫權的官僚，讓防疫措施延續太久，大肆破壞經濟，有些案例中，當事人的生計因公衛限制而受損，或者接種他們不想打的疫苗。

疫情期間學校關閉，令許多家長不滿，國人也憎惡疫情致使生活動蕩；這條法案訴求此一主旋律。

共和黨2024年總統初選還在孕育階段，但受到這個主旋律影響不小。

喬治亞州共和黨籍眾議員葛林(Marjorie Taylor Greene)表示，國人未能從新冠疫情中復元，原因不僅在具體方面，財務與情緒方面也受到打擊。

民主黨則大力反擊，把共和黨形容成沒有適當配套就急匆匆取消公衛措施的極端分子。

在票決取消醫護人員接種疫苗強制令時，有七名民主黨人跑票支持共和黨陣營，票數為227：203。肯塔基州共和黨眾議員馬西(Thomas Massie)指出，白宮在此議題全面敗退，原因是國人對拜登在這方面已喪失信心。