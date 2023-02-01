研究指「默沙東新冠口服藥恐引起新變種」 藥廠這樣說

一項新研究表明，美國默沙東藥廠（Merck & Co. Inc.）推出的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）正在一些患者體內引起新的變種病毒。（路透）

一項新研究表明，美國默沙東 藥廠（Merck & Co. Inc.）推出的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）正在一些患者體內引起新的病毒突變，強調該款藥物試圖改變病毒基因密碼的風險。

彭博資訊報導，一些研究人員擔心，這種藥物可能會產生傳染性更強或威脅健康的變種病毒 ，新冠病毒在過去三年已造成全球逾680萬人死亡。

根據美國、弗朗西斯．克里克研究所（Francis Crick Institute）、倫敦帝國理工學院和其他英國 機構的研究員在一項預印本研究中的發現，已從數十名患者身上採集的病毒樣本中，發現與使用默沙東藥廠口服藥莫納皮拉韋（品牌名為「Lagevrio」）有關的突變。

根據上周發表在medRxiv網站上、未經同儕審查的研究，與藥物相關的突變尚未顯示更具免疫逃脫性或更致命。但它們的存在凸顯了擴大使用這種藥物的潛在風險，該藥物最近在中國獲得批准使用。

莫納皮拉韋作用在於干擾病毒複製，其釋出的分子構成與病毒遺傳物質相似，可讓病毒酵素「誤認」，導致RNA在複製期間出錯，繼而抑制病毒增長。該藥物在2021年獲得批准之前，一些科學家曾警告，由於其作用方式，該藥物可能會產生突變，並帶來後續問題，而該研究再次喚起人們對默沙東藥物的擔憂。

對此，默沙東藥廠反駁藥物導致突變的說法。公司發言人約瑟夫森（Robert Josephson）在電郵中表示，「沒有證據表明任何抗病毒藥物導致流行變種病毒的出現。根據現有數據，我們認為Lagevrio（Molnupiravir）不太可能有助於促成全新且有意義的新冠變種病毒」，並指公司在動物身上進行的研究顯示其藥物不會引起突變。