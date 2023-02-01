研究指「默沙東新冠口服藥恐引起新變種」 藥廠這樣說
一項新研究表明，美國默沙東藥廠（Merck & Co. Inc.）推出的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）正在一些患者體內引起新的病毒突變，強調該款藥物試圖改變病毒基因密碼的風險。
彭博資訊報導，一些研究人員擔心，這種藥物可能會產生傳染性更強或威脅健康的變種病毒，新冠病毒在過去三年已造成全球逾680萬人死亡。
根據美國、弗朗西斯．克里克研究所（Francis Crick Institute）、倫敦帝國理工學院和其他英國機構的研究員在一項預印本研究中的發現，已從數十名患者身上採集的病毒樣本中，發現與使用默沙東藥廠口服藥莫納皮拉韋（品牌名為「Lagevrio」）有關的突變。
根據上周發表在medRxiv網站上、未經同儕審查的研究，與藥物相關的突變尚未顯示更具免疫逃脫性或更致命。但它們的存在凸顯了擴大使用這種藥物的潛在風險，該藥物最近在中國獲得批准使用。
莫納皮拉韋作用在於干擾病毒複製，其釋出的分子構成與病毒遺傳物質相似，可讓病毒酵素「誤認」，導致RNA在複製期間出錯，繼而抑制病毒增長。該藥物在2021年獲得批准之前，一些科學家曾警告，由於其作用方式，該藥物可能會產生突變，並帶來後續問題，而該研究再次喚起人們對默沙東藥物的擔憂。
對此，默沙東藥廠反駁藥物導致突變的說法。公司發言人約瑟夫森（Robert Josephson）在電郵中表示，「沒有證據表明任何抗病毒藥物導致流行變種病毒的出現。根據現有數據，我們認為Lagevrio（Molnupiravir）不太可能有助於促成全新且有意義的新冠變種病毒」，並指公司在動物身上進行的研究顯示其藥物不會引起突變。
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