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別輕忽新冠確診 美研究：這「3器官」恐嚴重老化

聯合新聞網／即時報導
經研究證實，確診新冠肺炎後恐導致器官加速老化。示意圖。（Getty Images）
經研究證實，確診新冠肺炎後恐導致器官加速老化。示意圖。（Getty Images）

新冠疫情（COVID-19）仍未完全消退，但如今各國已相繼解封，宣布回歸正常生活，大眾對於確診一事也從原先的恐慌不安到視為常態，然而，近日台灣台中慈濟醫院胸腔內科暨重症醫學專科醫師黃軒出聲警告，切勿輕忽新冠病毒的殺傷力，若重複感染恐導致人體器官加速老化，尤其是腎臟、腦和心臟將首當其衝。

胸腔科醫師黃軒發文指出，「美國聖錄易斯健康中心」的研究已經證實，感染COVID-19後會使患者器官加速老化，尤其是罹患長新冠、曾重症住院以及反覆確診的患者，較可能出現腎臟、腦、心臟等器官退化的問題。

研究中也舉例說明，一般來說，人體隨著年齡增長，腎功能在3到4年間僅會下降3到4%左右，然而一旦感染上COVID-19病毒，腎功能在一年內就會下降3到4%，意即老化速度將增至3倍。

黃軒接著援引「美國加州大學」的研究解釋，多器官老化出自綜合原因，包括病毒抗原可能持續在體內引發體內反覆的發炎反應，造成體內一直產生栓子，容易塞住微血管豐富的器官。此外，也可能是一些體內微生物開始活躍，改變了原本消化道內生存的微生物複雜群落，延長了許多免疫反應，甚至產生自體免疫去攻擊自己的器官。

鑑於器官加速老化的嚴重性，黃軒鄭重呼籲民眾，千萬不要以為確診是小事，仍應盡量避免被COVID 19病毒感染，「尤其是反覆的感染，真的會加速老化你的3大器官：心臟、腎臟和腦袋」。

加州大學 醫學 疫情

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