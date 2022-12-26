僅1/3接種補強針 老人住院率攀升 專家憂心

呼吸道病毒、Covid-19和流行性感冒三重威力肆虐，醫衛專家建議老年人接種疫苗。(美聯社)

呼吸道病毒、Covid-19和流行性感冒三重威力肆虐，對老年人健康構成嚴重風險；隨著病毒傳播攀上高峰，老年人住院率正快速上升，年齡差距更是前所未見；10月以來，老年人Covid-19住院率至少是平均年齡水平的四倍。但CDC 數據顯示，65歲以上人口只有約三分之一接種新版疫苗 補強針，令公共衛生專家非常擔憂。

根據疾病防治中心(CDC)數據，整個Covid-19疫情 期間陽性確診報告病例中，65歲以上人群只佔13%，卻有約一半的住院治療者和四分之三的死亡案例發生在這個年齡段。老年人Covid-19住院率的上升和下降，與大趨勢一致；去年冬天Omicron激增期間創下歷史新高，夏季大幅下降；但與其他年齡組相比，65歲以上人群的住院率一直偏高。

斯克里普斯研究所(Scripps Research Institute)所長托波爾(Eric Topol)將當前老年人住院率上升稱為「老年浪潮」。他表示，「現在我們已針對Omicron建立了免疫牆，似乎讓年輕人處於相當有利地位，但老年人免疫系統卻沒那麼強大。」

新變種免疫逃避能力更強和輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid等治療的使用率相對較低，可能是導致老年人住院率上升的原因。但托波爾說：「罪魁禍首是補強劑打得不夠，接種率嚴重不足。這一切都顯示欠缺免疫力。如果更多老年人接種疫苗，受影響的會非常有限。」

根據CDC數據，65歲以上人口只有約三分之一接種最新版疫苗補強針，密西根大學健康中心專攻傳染病和老年醫學醫生馬蘭尼(Preeti Malani)說：「這非常非常令人擔憂。」

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)最近調查發現，60%的老年人擔心今年冬天Covid-19病例和住院人數增加，比率遠高於平均水平。逾40%的老年人擔心自己會患重病，但幾乎同樣多的人表示，他們不打算在短期內去接種新版補強針；甚至有近四分之一的老年人表示完全不打算接種補強針，或只會在有需要時才會去打。

馬蘭尼表示，「任何人都有可能染疫，但年齡愈大，重症的可能性就愈大，住院的可能性就愈大，死亡的可能性就愈大。」在歷經幾年的疫情後，很多老年人渴望在聖誕新年假期與家人聚會，卻又擔心自己在呼吸道病毒肆虐的季節放鬆警戒。「人們想找到平衡，因為病毒很危險，但孤立也很危險，」馬蘭尼說：「總有路可以走，就目前來說，就是接種疫苗。」