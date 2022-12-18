參院通過取消軍人接種令 共和黨：想要法案過關 就必須取消接種命

五角大廈原本強制現役軍人接種新冠疫苗的命令，新年度國防授權法案已取消此項要求。(美聯社)

參院15日晚上通過一項高達8580億元的國防授權法案，將送往白宮，由總統拜登 簽署後正式生效。

2023年度國防授權法案(NDAA)包括為現役軍人加薪4.6%，以及增加對烏克蘭和台灣的軍援，但也對拜登總統的防疫政策開了一槍。因為在法案頒布後30天內，將收回五角大廈 強制現役軍人接種新冠疫苗 的命令。白宮之前曾表示，收回命令是一項「錯誤」，但強調拜登總統會完整審查這項法案。

另一方面，由威斯康辛州參議員強生(Ron Johnson)和德州參議員克魯茲(Ted Cruz)於2021年8月聯手提出的修正案，旨在恢復因未能遵守五角大廈接種疫苗命令而被解僱的軍人職務，但該修正案在參院投票時，以54票對40票，遭到否決。

據美國新聞與世界報導(U.S. News and World Report)指出，有超過8000名軍人因為拒絕遵守接種疫苗的命令而被除役。其中，比其陸海空軍規模小得多的海軍陸戰隊已有高達3717人退役。

今年9月，當五角大廈未能達到年度徵兵目標人數後，有47名共和黨國會議員致函國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)，「要求針對疫苗命令作出答覆」。 眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCathy)最近還告知拜登總統，「如果他想要國防授權法案過關，就必須取消對軍人的疫苗接種命令。」

田納西州參議員布萊克本(Marsha Blackburn)上周接受福斯新聞訪問時也承諾，「我們共和黨人正努力確保國防授權法案納入(相關條文)，以防止國防部解僱服役的男女官兵，只因為他們沒有注射疫苗。」