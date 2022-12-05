童未打麻疹疫苗 俄亥俄州爆疫情

俄亥俄州發現多起幼兒麻疹病例，圖為該州護士為幼兒注射麻疹疫苗。(美聯社)

俄亥俄州 官員正加緊腳步抑制大哥倫布(Columbus)地區的麻疹(measles)疫情 ，該地區是目前全國麻疹病例最集中的區域。

哥倫布公共衛生局(Columbus Public Health)稱，官員已經在哥倫布及周遭地區發現46起麻疹病例，比兩周前的24例還多，所有麻疹病例皆是未接種疫苗 的兒童，其中19例住院；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的最新數據，截至11月24日，全國共發現55個麻疹病例，不過總數仍遠低於過去十年的病例數高峰。

哥倫布衛生專員麥西卡·羅伯茨(Mysheika Roberts)指出，令她最擔憂的是家長未聽從讓兒童接種疫苗的建議，這可能讓疫情更難控制，根據羅伯茨的消息，富蘭克林郡(Franklin)的兩歲幼童約75%已經接種麻疹疫苗，低於三年前的80%。

根據城市衛生局官方消息，俄亥俄州超過半數的病例為1到2歲的幼童，感染病例的年齡層範圍介於0歲至15歲。

羅伯茨說：「這是一次非常嚴重的疫情」其他地區的麻疹疫情通常需要3到10個月才能控制住，「我擔心的是我們需要更久的時間，因為來接種的人太少。」

2000年美國已宣布消除麻疹，但據CDC消息，每年仍有未接種的國人及外國旅客在境外感染麻疹後將病毒帶進國內。

2014年俄亥俄州紀錄382起麻疹病例，同年全美共有667個病例；2019年全國共發現1274個麻疹病例，是自1992年以來的最高峰。

麻疹通常會引起高燒及皮疹，每1000個病例中約有1例會導致腦炎或腦腫脹；高達90%未接種的個案接觸在空氣中傳播的病毒後被感染。

羅伯茨指出，在今年6月以前，哥倫布地區已經20多年不曾出現麻疹病例，地方衛生官員正與CDC的流行病學家合力追蹤病例，他們認為疫情來自今年夏天分別在國外旅遊期間感染麻疹的四名兒童。