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新冠住院453天 德州爺爺出院 度過多個併發症難關 返家團圓

編譯陳韻涵／綜合27日電
德州居民克羅謝因為新冠肺炎住院治療453天後，終於度過難關，出院返家與家人團圓過節。(翻攝自KPRC2電視台)
德州居民克羅謝因為新冠肺炎住院治療453天後，終於度過難關，出院返家與家人團圓過節。(翻攝自KPRC2電視台)

德州貝萊爾市(Bellaire)71歲男子克羅謝(Dub Crochet)的人生因為新冠肺炎而暫停，他2021年8月上旬染疫，住院治療453天後終於度過難關，出院返家與家人團圓過節。

華盛頓郵報報導，克羅謝去年染疫後，錯過小孫子的生日，也無法在家主持感恩節晚宴，70大壽在醫院度過。

大多數醫生對克羅謝的預測並不樂觀，甚至認為他無法活著出院，就算留有一口氣，可能也是植物人。

但醫護團隊和克羅謝努力453天，對抗新冠病毒和多項併發症，克羅謝本月9日坐輪椅返家，慶祝感恩節和聖誕節

克羅謝說：「在感恩節與聖誕節期間躺在病床上，讓我很難受，因為我是喜歡過節的人，錯過節慶感覺很糟。」

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)副總裁辛西亞‧考克斯(Cynthia Cox)分析華郵「健康202」(Health 202)資料庫數據後指出，克羅謝在美國疫情邁入新階段的時期出院返家，目前已接種疫苗仍染疫病歿的人數，比未接種疫苗的人多。

今年8月，58%的確診病故者曾接種疫苗或補強針。

雖然未接種疫苗者染疫病歿的機率仍較高，但新冠病毒也會對曾接種疫苗，但免疫力隨時間消退的人造成致命影響；因此，官員呼籲民眾接種補強針。

克羅謝的妻子瑞秋(Rachel Crochet)表示，先生去年8月驗陽時，沒有宿疾且完整接種疫苗，當時他因為發高燒且血氧濃度降低而送緊急送醫，接著住進加護病房，四天後接上呼吸器。

克羅謝經歷肺炎、肺部塌陷、胰臟炎、腎衰竭和似乎無止盡的併發症，每次病況稍有好轉，就會出現新疾病。

瑞秋說：「除了心臟和大腦，他身體的每個器官都壞過了，醫生告訴我，『他活不了』。」

去年12月，克羅謝轉往長期照護中心，病況開始好轉，但又一次緊急手術後的感染，未受到妥善治療，讓醫生延後他出院的時間。

11月9日，護士推著坐輪椅的克羅謝朝醫院出口走去，醫護人員和家人沿途鼓掌，還有人舉牌寫道「克羅謝，你是我的英雄」，以及「走囉，爸爸！」的標語牌。

克羅謝返家後接受休士頓KPRC 2電視台訪問時，感謝醫護人員和家人，說道「神佑他們，他們鼎力支持我」。

疫苗 聖誕節 併發症

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