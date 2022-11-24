新冠攪局影響兒童打疫苗 麻疹成全球威脅

圖為俄亥俄州一名護士替兒童注射麻疹疫苗。(美聯社)

全球許多地區正面臨麻疹(measles)廣泛擴散的即刻危險，聯邦疾病防治中心(CDC )和世界衛生組織23日表示，這是因為新冠疫情爆發後，衛生系統降低了對麻疹的監控，以及麻疹疫苗 的接種率不斷下降。

麻疹是傳染性最強的人類病毒之一，接種疫苗幾乎可保證完全防護，但接種率要達到95%才能預防爆發麻疹。新冠疫情出現後，許多兒童接種麻疹疫苗受到影響，CDC和世衛 組織公布的聯合報告顯示，2021年創紀錄近4000萬個兒童錯過了麻疹疫苗接種。

世衛組織負責麻疹事務的衛生官員奧康諾(Patrick O’Connor)說，麻疹病例與往年相比雖然沒有顯著增多，但現在到了採取行動的時候，「我們正處於十字路口，未來12到24個月對緩解麻疹的危害有很大的挑戰性。」

接種率雖然低但並沒有出現麻疹大爆發，這是因為一系列因素的影響，包括持續不斷的保持社交距離和麻疹爆發的周期性。但奧康諾指出，這種局面會很快改變，因為麻疹的傳染性極強。

奧康諾說，世衛組織今年初以來發現，具有破壞性的大規模麻疹爆發具有增多趨勢，從年初的19例增至截止9月底的近30例。奧康諾表示，撒哈拉以南的部分非洲地區是他最關心的地區。

全國廣播公司(NBC)報導說，俄亥俄州哥倫布市上周爆出24人染上麻疹，都是沒有接種疫苗的兒童。

感染麻疹的最初跡象是發燒，典型特徵為皮疹，數日後從面部和頸部會向其他身體部位擴散。麻疹病毒可在空氣中和物體表面滯留達兩小時，感染者在皮疹出現的前後四天裡，可傳播所攜帶的病毒。

衛生人員表示，現在沒有治療麻疹的特效藥。世衛組織和CDC的報告估計，全球2021年約12萬8000人死於麻疹。