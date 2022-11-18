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新冠疫苗補強針施打低迷 秋季僅約1成 專家憂心

編譯孫梁／綜合17日電
9月開始施打的疫苗補強針，接種率至今仍持續低迷，全國約有3100萬人打過補強針，僅占五歲以上人口的10%。(美聯社)
9月開始施打的疫苗補強針，接種率至今仍持續低迷，全國約有3100萬人打過補強針，僅占五歲以上人口的10%。(美聯社)

9月開始施打的疫苗補強針，接種率至今仍持續低迷，公衛專家感到不安，認為是民眾產生疫情疲勞和衛生部門推動不力。

聯邦疾病防治中心(CDC)資料顯示，全國約有3100萬人打過補強針，僅占五歲以上人口的10%，而聯邦政府採購的補強針疫苗超過1億7000萬劑，可有效對付變種和原始毒株的病毒。約翰霍普金斯大學公衛學院副教授盧帕莉·里瑪耶(Rupali Limaye)認為，補強針的推廣很不樂觀。

公衛專家表示，目前的補強針施打速度不足以保證更多人在冬季不會罹患重症，尤其是老年人和免疫力低的人，因為冬季在室內滯留的時間更長，節日聚會也更多。

衛生部認為，補強針的推動力道不足是因為國會尚未批准新的疫苗補助，衛生官員和專家表示，疫情近來趨於舒緩則是另一個因素。凱瑟家庭基金說，政府現在面臨挑戰，一方面要傳遞疫情好轉的信息，另一方面又希望更多人打補強針，很難使人產生迫切感。

白宮疫情協調員9月表示，民眾應在10月底前接種疫苗，因為秋冬季的病毒傳播速度快，後又強調50歲以上的人都應打補強針，期待10月會有更多人施打。衛生部9月發布宣傳加施打強針的廣告，拜登總統稱疫情已經結束的說法也遭到衛生專家反駁。

衛生專家認為，推動補強針要有針對性，主要是風險較高的50歲以上族群。65歲以上老人的補強針施打率約為27%。

CDC的資料顯示，全國接種疫苗的人口約占69%，65歲以上的老年人是94%。但疫苗的免疫作用會隨著時間的推移而減弱，而且對新抗變種病毒的效果也在降低。

疫苗 疫情 聯邦疾病防治中心

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