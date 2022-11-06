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研究：輝瑞口服藥Paxlovid 有助降低新冠後遺症風險

編譯林奇賢／即時報導
最新研究顯示，輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid可降低26%的新冠後遺症（長新冠）的風險。（路透）
最新研究顯示，輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid可降低26%的新冠後遺症（長新冠）的風險。（路透）

最新研究顯示，輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid在減少染疫住院和致死的風險之外，還可以降低26%的新冠後遺症（長新冠）風險。

CNN報導，退伍軍人事務部聖路易斯醫療系統研究人員5日在線上公布的研究，分析了逾5.6萬名曾感染新冠病毒的退伍軍人電子病歷，其中9000多人在確診的前五天服用Paxlovid進行治療。該研究將這些人和另外4.7萬未進行這種治療的案例進行比較。

分析顯示，服用Paxlovid的人，降低了26%衍生多種新冠後遺症的風險，包含心臟病、心血管疾病、疲倦、肝腎疾病、肌肉痠痛、損害認知能力、呼吸困難等。這相當於在確診後三個月，每100人減少2.3名出現後遺症的案例。

不過，服用Paxlovid，和影響咳嗽、罹患糖尿病這兩個新冠後遺症的風險，沒有顯著關聯。

研究案例平均年齡65歲，在今年3月1日至6月30日間確診。他們全都擁有至少一項染疫後引發重症的風險因素，例如高齡、糖尿病、或有抽菸習慣。研究發現，無論是未接種、已接種疫苗、打過追加劑的人、還是首次確診、重複感染者，Paxlovid都能降低新冠後遺症的風險。

斯克里普斯轉化醫學研究所創辦人Eric Topol表示，「在這份報告出來前，我們唯一知道能降低新冠後遺症風險的辦法就是，避免確診（100%有效），而染疫前打過疫苗和追加劑，也能發揮一些降低風險的效果，保護程度大多落在30%~50%的範圍」，如今這個研究指出，又多了第三個方法。

這項研究尚未經同儕審查、或刊在醫學期刊上。另外，該研究也有一些限制，例如，多數研究案例是白人男性。

醫學 糖尿病 疫苗

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