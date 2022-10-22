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疫情後經濟復甦 美預算赤字創歷年最大降幅

中央社／華盛頓21日電
聯邦政府說，在疫情後復甦和救濟支出減少的背景下，美國預算赤字在過去一年減半至1.4兆美元，創歷年來最大降幅。（路透）
聯邦政府說，在疫情後復甦和救濟支出減少的背景下，美國預算赤字在過去一年減半至1.4兆美元，創歷年來最大降幅。（路透）

聯邦政府今天說，在新冠疫情後復甦和救濟支出減少的背景下，美國預算赤字在過去一年減半至1.4兆美元，創歷年來最大降幅。

法新社報導，在這個世界最大經濟體走出疫情陰霾、企業紛紛回歸正軌後，美國政府在失業保險和其他計畫方面的疫情相關支出已減少。

這是受益於個人和企業稅收增加以及就業率增長，截至9月30日結束的財政年度稅收從2021年飆升至破紀錄的8500億美元。

距離決定誰來掌控國會的11月關鍵期中選舉僅剩3週時間，總統拜登稱讚這一大降幅是經濟復甦的證明。

拜登稱這是「聯邦赤字歷來最大降幅」，說這樣的發展「進一步證明我們正在重建經濟」。

拜登指出，這一發展是「經濟好消息」的一部分，他預測這會幫助民主黨在民調中回升；目前民調顯示共和黨有望獲勝。

財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中提及「美國救援計畫」（American Rescue Plan）刺激方案，表示「今天的聯合預算聲明提供我國歷史性經濟復甦的進一步證據」。

官員在聲明中補充表示，美國「已經恢復在疫情期間流失的所有工作」。

經濟從2021年初以來已增加超過1000萬個工作機會，失業率也恢復至疫情前水準。

最新財政年度數據顯示，政府支出下降了5500億美元至6.3兆美元，部分反映出與COVID-19疫情相關的支出減少。

財政部官員告訴媒體，這是政府支出2013年來首度下滑。

疫情 拜登 預算

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