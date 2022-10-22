聯邦若停購 輝瑞新冠疫苗每劑收費110至130元

輝瑞藥廠表示，一旦聯邦政府停止採購該廠研發的新冠疫苗，該公司將開始以每劑疫苗110至 130元的價格販售。(美聯社)

製藥廠輝瑞 公司(Pfizer)表示，一旦聯邦政府停止公費採購疫苗 ，該公司將開始針對新冠疫苗(COVID-19vaccine)收取費用，每劑約110至130元，但仍有許多人可藉由保險或相關補助繼續獲得免費疫苗接種。

輝瑞高管表示，成人新冠疫苗的商業訂價可望次明年初開始實施，具體時間將取決於政府購買暨配發疫苗計畫何時終止。

輝瑞預計，擁有私人醫療保險或享有聯邦醫療保險 (Medicare)或聯邦醫療補助(Medicaid)等公共保險的人將毋需支付任何費用。根據俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(AffordableCareAct，ACA)規定，保險公司必須在不收取自付額的前提下承保許多建議接種的疫苗。

輝瑞發言人表示，民眾除了藉助保險，該公司另有一項根據收入提供補助的計畫，旨在幫助沒有保險並符合特定條件的美國民眾接種疫苗。

輝瑞高管盧金(AngelaLukin)20日指出，單劑110至130元的價格反映了改為單劑小瓶包裝和商業分銷的成本增加，但該價位還是遠低於一般的高效疫苗門檻。

輝瑞公司新冠疫苗於2020年底上市，隨即成為全美對抗新冠病毒的最普遍預防疫苗。

疾病防治中心(CDC)數據顯示，輝瑞與德國藥廠BioNTech共同開發的原始疫苗已在全美配發超過3億7500萬劑；另外今年稍早還批准了1200萬劑最新補強針。

新冠疫苗去年為輝瑞帶來367億8000萬元的收入，成為該製藥廠有史以來最暢銷的產品；財務數據公司FactSet稱，分析師預估輝瑞今年營收將再增加320億元，但之後疫苗銷售額將迅速下降。

CDC表示，全美超過90%成年人已接種至少一劑新冠疫苗，但僅約一半人打了補強針。