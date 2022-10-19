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歐亞疫情升溫 航班大亂夢魘恐重演 出遊染疫風險增

編譯洪毅／綜合17日電
隨著天氣轉冷，全球各地疫情恐再次升溫，出遊時須為交通大打結以及個人防護做準備，避免因航班取消或染疫而敗興而歸。(美聯社)
隨著天氣轉冷，全球各地疫情恐再次升溫，出遊時須為交通大打結以及個人防護做準備，避免因航班取消或染疫而敗興而歸。(美聯社)

經歷近三年的新冠疫情肆虐之後，旅遊業在今夏反彈，迄今勢頭無減弱跡象，但據「華盛頓郵報」報導，隨著天氣轉冷，全球各地疫情恐再次升溫，假期出遊時須為交通大打結以及個人防護做準備，避免因航班取消或染疫而敗興而歸。

歐洲及亞洲如台灣、日本、南韓等近期鬆綁邊境管制的國家，疫情開始升溫；約翰霍普金斯大學客座學者桑嘉納·拉維(Sanjana Ravi)表示，從Delta到Omicron等變種病毒的軌跡都是如此，當歐洲的病例數上升後，美國也將步上後塵。

風險管理商「國際SOS」(International SOS)地域醫療主管費舍(Mark Fischer)表示，不認為各國會重啟嚴格的封鎖；不過這也代表，航班大亂的夢魘可能重演，以及出遊染疫的風險增加。

去年冬季聖誕節假期，因為許多飛航乘務人員染疫，導致國內數以千計的航班取消；而現在，阿姆斯特丹史基普機場(Schiphol Airport)因人力緊缺，宣布祭出每日機場容留限制到至少明年3月，荷蘭航空(KLM)削減至多22%的可售座位。

埃默里大學醫學副教授吳亨利(Henry Wu，音譯)表示，對於已完全接種新冠疫苗的年輕民眾來說，出遊基本上是安全的；不過若是年長者或免疫力低下的民眾，出遊前可能得考慮更多。

吳亨利表示，若屬於新冠高危險群，出遊時應避免人多、擁擠的地方，還有醫療品質不佳的國家；若冬季出遊，避免總是擠在一起的行程，或選擇氣候更宜人的地點，因為隆冬時大家在屋內擠成一團，是冬季病毒加速擴散的主因之一。

拉維甚至建議民眾應避免去歐洲旅遊，若非去不可，建議出遊前先快篩，在交通樞紐的地方配戴N95口罩，甚至可考慮再加裝濾芯。

哈佛大學醫學院副教授陳慧玲(Lin H. Chen，音譯)則建議，若要出遊，可考慮事先購買旅遊醫療險或不便險等，為各種變故預作安排；至於免疫力功能較差的民眾，可考慮出遊前先服用Evusheld的預防性藥物，以多一層保障。

吳亨利說，解除防疫限制，不代表疫苗或口罩失效；若在外染疫，包括流感等，仍足以讓整個行程泡湯；他與拉維都建議，出遊前還應考慮接種流感疫苗。

疫情 醫學 口罩

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