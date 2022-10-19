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新冠病毒變異快 全球多款大爆發 專家：像進化軍備競賽

記者胡玉立／綜合報導
多個版本的Omicron變體病毒湧現，其中一個或多個版本可能會推動下一波疫情浪潮。圖為顯微鏡下的Omicron病毒。(Getty Images)
多個版本的Omicron變體病毒湧現，其中一個或多個版本可能會推動下一波疫情浪潮。圖為顯微鏡下的Omicron病毒。(Getty Images)

近兩年來，新冠病毒變種相繼出現並席捲全球；但現在的情況顯然大不相同，今年秋冬季，人們面對的是新冠疫情最新進化階段：專家不再一次只盯住一個變種病毒，而是緊張注視著一大群病毒。哈佛醫學院微生物學助理教授亞伯拉罕(Jonathan Abraham)說：「我們正持續與病毒進行所謂『進化軍備競賽』。」

多個版本的Omicron變體病毒不斷湧現，其中一個或多個版本可能會推動下一波疫情浪潮；這些不同版本的Omicron驚人地相似，都有相似的突變組合，但每個新的子變體躲避免疫抗體的能耐似乎都超過前一個；它們進化步伐太快，許多科學家甚至得靠推特跟上進度。

一個月前，科學家對BA.2.75感到擔憂，它在南亞茁壯發展、催生出一系列其他子變體；在美國，BA.4.6和BF.7 則不斷持續慢慢升溫；幾週前，BQ.1.1開始成為矚目焦點，看來會是今秋歐洲和北美的強力變種。與此同時，另一名為XBB的變種也開始浮現，恐將擾亂預測前景。

許多專家認為，不該過分關注任一種可能變種，因為所有這些新威脅都在所謂「受體結合域」（ receptor binding domain ）裡的相似關鍵位置，積累突變。任何新突變，都可能讓該病毒溜過中和抗體，在避開主要免疫防禦線方面占上風。

瑞士巴塞爾大學計算生物學家羅默（Cornelius Roemer）一直在根據新Omicron亞譜系在受體結合域中的突變數量進行排名。科學家沒有使用希臘字母表，而是把令人擔憂的突變點候選名單保留下來：346、444、445、452、460、486、490；病毒代碼以類似街道地址數字呈現。

西雅圖弗雷德哈欽森癌症中心病毒進化專家布倫(Jesse Bloom)指出，SARS-CoV-2進化速度「極快」，「大家一定要明白，沒有出現希臘字母名稱，絕不代表病毒停止進化」。

其中，XBB似乎最擅長躲避免疫抗體。中國研究人員發現，XBB可以避開由突破性BA.5感染產生的保護抗體。人們開始擔憂，針對Omicron BA.4和BA.5版本推出的疫苗補強劑，可能會很快在秋季被超越。但北京大學生物醫學前沿創新中心的科學家曹雲龍（Yunlong Cao）對此表示，「現階段我們沒有更好的選擇」。

疾病防法中心數據顯示，BQ.1 和BQ.1.1 已增長到美國採樣病毒的11%左右。大多數專家都同意，無論是XBB、BQ.1.1，還是其他Omicron的未知轉折，各種變體將讓今年的秋冬很難過。

Omicron 醫學 疫情

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