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申領疫期兒童抵稅 11月15日最後期限

記者顏伶如／綜合報導
有資格領取疫情期間兒童抵稅福利、紓困金的約900萬民眾將收到國稅局通知，提醒不要錯過這項福利。圖為印第安納州一位媽媽帶著兩個孩子在商場購物。(Getty Images)
有資格領取疫情期間兒童抵稅福利、紓困金的約900萬民眾將收到國稅局通知，提醒不要錯過這項福利。圖為印第安納州一位媽媽帶著兩個孩子在商場購物。(Getty Images)

有資格領取疫情期間兒童抵稅福利(child tax credit)、紓困支票或其他退稅的共計900萬民眾，很快就會收到來自國稅局的通知，提醒不要錯過應有機會；國稅局局長瑞提格(Chuck Rettig)13日指出，許多符合領取資格的民眾，必須申報2021年聯邦所得稅，才能拿到福利。

瑞提格在聲明中說：「我們不希望民眾錯過這些稅務福利的機會，通知函將提醒尚未領取的民眾可能符合資格，信中將有如何申請的步驟說明。」國稅局的通知函將有英文、西班牙文對照，說明兒童抵稅福利的領取資格。

2021年3月通過的「美國救援法案」(American Rescue Plan)疫情紓困計畫，單親家長個人年收入7萬5000元以下、夫妻合併報稅年收入15萬元以下家庭，2021年7月至12月間，按月領取聯邦政府自動發放、最高金額每月300元的兒童抵稅福利，而另一半兒童抵稅福利餘額，則必須透過報稅才能獲得。每名6歲以下孩童全年共計可領3600元兒童抵稅福利，6歲以上至17歲以下兒童，每人全年則可領到3000元兒童抵稅福利。

根據媒體報導，另一半兒童抵稅福利須在2021年申報所得稅時才能領取，但許多低收入民眾因為收入未達報稅門檻，長年不必報稅，可能因此錯過機會。

符合兒童抵稅福利領取資格的家庭，如果尚未完成申請，必須在今年11月15日期限前，前往非營利組織「美國程式代碼」(Code for America)與財政部、白宮合作推出的登記網站GetCTC.org填寫資料，才能拿到補助。

「美國程式代碼」稅務福利政策部副主任查克爾(Gabriel Zucker)表示：「款項已經在那邊了，這些錢是你應該拿的。」查克爾說，GetCTC.org填寫資料約只須15分鐘。

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