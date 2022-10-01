新冠傷神 去年自殺率增4％ 15至24歲男性增幅8%

美國的自殺率在連續兩年下跌後，於2021年再度上揚，特別是15至24歲的男性，增幅達8%。(Getty Images)

美國的自殺率在連續兩年下跌後，2021年再度上揚，特別是15至24歲的男性，增幅達8%，凸顯新冠疫情 對心理健康的影響不容小覷。

聯邦疾病防治中心(CDC )30日公布的初步統計顯示，2021年的自殺率比2020增加4％，男性增加率高於女性，尤其是15到24歲的男性。

衛生官員、醫生和立法官員在新冠疫情開始後，特別注意到心理衛生和自殺風險的問題，官方已於7月特別開設、更新了988「自殺與危機生命線」，讓心理沮喪和面臨毒品危機的人有求助管道。

這條生命線上服務的輔導人員8月就接了31萬8000通電話、簡訊和網路聊天請求。

美國的自殺率從2000年到2018年上升35％，2018到2020好不容易下滑5％，不過某些族群，如青少女、非裔和西裔仍見上揚。

CDC健康統計中心指出，美國的自殺率2021年增為每10萬人有14人，略低於2018年的顛峰數字。該中心統計員柯廷(Sally Curtin)說，兩年的降低率幾乎被最新增加率抵消。

研究人員說，僅僅一年的統計數字，很難推斷結論，長期趨勢背後的原因也不容易解釋。

哥倫比亞大學歐文醫學中心心理學暨傳染病學家歐爾夫森(Mark Olfson)說，疑似自殺案需深入調查，才能斷定死因，可能被錯誤歸類為意外死亡或用藥過量，讓學界更難從些微的數字變化中，看出實際的意義。

CDC說，自殺風險較高的族群通常包括老兵、原住民、男女同性戀或雙性戀、中年人、鄉下人。

2020年10至14歲和25至35歲死亡的第二大死因就是自殺；2021年，美國有4萬7600人自殺，是當年第11大死因，接近2018年歷史高點4萬8300人。

歷史上自殺率最高紀錄是經濟大蕭條 時期，1932年創下的10萬分之22。