新型補強針開打 至今接種率僅1.5% 約440萬人接受施打

全美約440萬人接種新型新冠疫苗補強針，相當於國內符合資格人口的1.5%。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC )上周公布最新數據，自本月初開始，全美至少440萬人已接種針對omicron變種病毒的新型補強針，相當於國內符合資格人口的1.5%。

CDC指出這一數據未納入愛達荷州、德州接種新版輝瑞 (Pfizer-BioNTech)補強針的人群，因此數據可能被低估。

據美聯社報導，白宮估計的人數接近500萬人。

CDC於9月1日通過推行新版輝瑞與莫德納補強針後，勞工節假期周末開始在藥局等疫苗接種站開放接種。

耶魯醫學院傳染病專家羅伯茲(Scott Roberts)表示相對低的疫苗接種率「令人沮喪」，他原先預計這時會有更高比率的人口接種補強針。

不過自從開始推行補強針以來，全國的總體疫苗需求已見上升，目前一周平均每日接種31萬4000劑新冠疫苗，將近為本月初的三倍。

截至20日，全國已經往上萬個據點分發超過2500萬劑補強針。

CDC建議12歲以上的人群接種新版補強針，與前一次接種新冠疫苗時間應間隔至少兩個月；近期曾感染新冠肺炎的人至少需等待到嚴重症狀結束，CDC建議推遲到症狀出現或驗出陽性反應的三個月後再接種補強針。

輝瑞新型補強針開放給12歲以上人群接種，接種莫德納新型補強針須年滿18歲。拜登政府官員指出新版補強針是推動美國脫離疫情的重要一步。

白宮防疫協調官吉哈(Ashish Jha)說明，與舊版的疫苗相比，升級後的補強針應該有更好的效果能預防感染與傳播，同時提供對抗重症更持久的保護力。

但專家仍在收集現實數據，因為新型補強針均尚未完成人體試驗；實驗室研究顯示補強針產生對BA.4、BA.5變異株的強烈抗體反應。人體數據顯示一款相似的疫苗對一開始流行的omicron變異株BA.1產生強烈抗體反應。

公衛官員預計感恩節假期前後會出現另一波疫情新高，而流感季節的高峰期通常落在10月，CDC表示升級版新冠補強針可以與流感疫苗 一起分發。