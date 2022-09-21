染疫長者恐失智 研究再添新證

研究發現，過去一年感染新冠病毒的65歲以上長者，每千人中有七人也首度確診罹患阿茲海默症，比率高於未染疫者，但無法確定新冠病毒是否直接導致失智病例增加。(Getty Images)

最新研究發現，過去一年感染新冠病毒的65歲以上長者，每千人中，有七人也首度確診罹患阿茲海默症 ，未染疫者有五人首度被診斷出同一病症，儘管新冠病毒是否直接導致失智 病例增加，目前無法確定，這一研究卻為「兩者有關聯」的理論再添證據。

這項針對600萬年長者的研究，發表於上周刊出的「阿茲海默症」期刊(Journal of Alzheimer's Disease)。

阿茲海默協會醫學 與科學關係部副主管海瑟‧史奈德(Heather Snyder)說，染疫和失智之間的因果關係難定，因為可能有些原已失智的人，因種種防疫措施而延遲檢查、診斷，需進一步研究才能確定。

聖路易華盛頓大學醫學院專門研究阿茲海默症的神經學家賀茲曼(David Holtzman)說，確診阿茲海默症的病患腦部，在出現症狀前20年就產生了生理變化，如果要證明新冠病毒會導致阿茲海默症，研究人員得追蹤研究對象幾十年，才能確定。

不過，這項研究至少替「兩者有關聯」的理論，又增添一個有力的證據。

專家說，新冠肺炎導致發炎倒是事實，而發炎可能讓腦部原已「開始出問題」的情況惡化。賀茲曼說，腦部對疾病(包括阿茲海默症)發生過程的生理現象，自會產生免疫反應；他說，「當身體有其他影響腦部的東西造成發炎，這情況很可能會擴大原已在發生的過程。」

專家說，其他病毒也可能造成類似的發炎現象；佛羅里達大西洋大學腦部健康中心主任艾薩克森( Richard Isaacson)是專研預防阿茲海默症的神經學家，他說，「我告訴我的病人，風險因素有好幾十個，新冠病毒是其中一個。」

他說，預防失智的方法包括打泡疹疫苗，每年打流感和肺炎疫苗，當然也要經常運動、注意飲食，多吃有益腦部健康的食物。

要確認新冠和失智關係，國家衛生研究院老化研究所神經科學組組長馬斯賴雅( Eliezer Masliah)建議，下一步，可長期追蹤染疫者血液和腦部的生物特徵，再過一兩年，就可收集到「很多重要資訊」。