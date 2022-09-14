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全國首例 加州猴痘患者病逝

記者張聲肇／綜合報導
加州洛杉磯郡一名免疫力弱的居民因感染猴痘，住院病逝，一般認為這是美國第一個死亡案例。圖為猴痘疫苗。(美聯社)
加州洛杉磯郡一名免疫力弱的居民因感染猴痘，住院病逝，一般認為這是美國第一個死亡案例。圖為猴痘疫苗。(美聯社)

洛杉磯公衛局與疾病防治中心12日表示，洛杉磯郡一名免疫力弱的居民因感染猴痘，住院病逝，一般認為這是美國第一個猴痘死亡案例。德州上月也有疑似因感染猴痘、免疫力嚴重衰退的病患去世，但死因待確認。

該局發言人說，透過屍體解剖後，才確認死因；但疾病防治中心並未立即回復媒體詢問，是否為美國第一個病逝案例。德州公衛當局8月30日就宣布，有確診猴痘病患死亡，因患者本來就免疫力嚴重衰退，是否死於猴痘有待確認。

洛杉磯郡公衛局以保密及保護個人隱私為由，不公布死者年齡、性別及族裔，但對死者家屬親友深致哀悼。

全美確診罹患猴痘症超過2.2萬人，以加州4300人居冠，非裔與拉丁裔比例偏高。

猴痘鮮少有病死案例，多數患者在2到4周內即可康復，需住院者不多。根據世衛組織統計，猴痘死亡率僅3-6％，免疫力衰弱的人感染後，可能惡化為重症，這點和感染新冠病毒很類似。

感染猴痘，症狀很像感冒，如發燒、肌肉痠痛、疲倦、發冷等，接觸患者身上痘泡破裂流出的液體，是病毒傳播的主要途徑。皮膚接觸或長時間接觸到患者的呼吸唾沫，也可能感染。

猴痘雖沒藥醫，美國公衛當局提供Jynneos和TPOXX等天花疫苗，給可能接觸病毒者預防，也作為防止惡化為重症的療法。

疫苗施打的對象包括性伴侶過去兩週內確診感染猴痘的人。有多個性伴侶的同性戀或雙性戀者，性伴侶或本人過去兩週曾在病毒傳播區活動，也該接種疫苗。此外，接觸病例的醫護人員也是疫苗接種的對象。

未來幾週全美各地陸續有「同志驕傲日」活動，白宮希望地方公衛人員多前往提供疫苗服務。

猴痘與天花病毒屬於同類，過去的研究顯示，用天花疫苗治療猴痘有效，但臨床資料仍不足證明有效。

猴痘 疫苗 免疫力

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