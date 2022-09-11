靠呼吸器維生850天 新冠患者一度好轉仍離世

不幸去世的新澤西州居民勒維汀。(取自推特)

2020年新冠疫情 爆發之際，當時74歲的新澤西州居民勒維汀(Marc Lewitinn)才剛熬過肺癌與中風 ，中風使他難以開口說話，像他這樣擁有疾病史的年長者對新冠肺炎 的抵抗力尤其脆弱，而勒維汀也未得到幸運之神眷顧，他於2020年3月底染疫，確診六天後，勒維汀的血氧含量進一步下降，醫師決定為他插管，並實施人工昏迷。

醫療團隊告知勒維汀的家人，他可能會在幾天內死亡，疫情剛爆發的前幾個月，插管新冠肺炎患者的存活率約50%，既便是比勒維汀更年輕更健康的人也不例外。

勒維汀的兒子亞伯(Albert Lewitinn)描述當時情景表示，醫師詢問家屬是否要幫勒維汀注射嗎啡(morphine)讓他自然離世，但他們一家不放棄希望，繼續讓父親與病魔搏鬥，「我們鼓勵爸爸繼續努力，我們沒有說再見，我們說『繼續加油，爸爸，你會好起來的。』」

之後勒維汀的病情穩定下來，新冠肺炎病況逐漸好轉，但身體仍過於虛弱，必須持續依靠呼吸器維生，半年後他從昏迷中醒來，轉到離家更近的醫院。

然而，在經歷850天的呼吸器治療後，勒維汀最終仍敵不過病魔，今年7月23日他因為心臟病發去世，享壽76歲。

關於新冠肺炎患者依靠呼吸器維生的時間長短，目前尚無全面的統計數據，專家表示勒維汀的案例可能創下時間最長的紀錄，相關文獻紀錄有幾位患者依靠呼吸器維生三個多月，2021年阿拉巴馬州一名患者187天後摘下呼吸器時，還登上新聞頭條。

但沒有紀錄接近勒維汀的時長，醫師表示這與他的體力、心理強度，以及醫療單位迅速制定長期新冠護理準則有關。

替他治療的醫師團隊成員山德斯(Abraham Sanders)說：「勒維汀的病程漫長且艱難，他是一個堅強的人，是純熟的醫療照護的受惠者。」