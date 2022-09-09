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洛杉磯遊民人數逼近7萬 疫情期間增速稍見趨緩

中央社／洛杉磯8日專電
洛杉磯遊民問題嚴重，市中心街道經常出現無家可歸者的帳棚。(中央社)
洛杉磯遊民問題嚴重，市中心街道經常出現無家可歸者的帳棚。(中央社)

洛杉磯最新官方估計數據指出，過去兩年疫情期間，因應中央與地方的紓困政策，大洛杉磯地區遊民人數增加的速度減緩，但總數仍有將近7萬人。

洛杉磯四季溫暖，房價居高不下，是全美遊民最多的城市之一。市中心特定區域長期可見無家可歸者沿著街道、人行道或在高速公路旁的空地搭設帳棚，露宿街頭。

洛杉磯遊民服務機構今天公布數據，估計大洛杉磯地區遊民人數從2020年的6萬6436人到今年增加為6萬9144人，成長4.1%；居住在臨時收容所內的比例從28%上升為30%。

更早之前遊民人數激烈上升，與過去兩年遊民人數略微上升接近持平的現象形成明顯對比。從2018年到2020年間，洛杉磯郡的遊民人數成長25%。

洛杉磯遊民服務機構分析，遊民人數成長減緩主要原因是疫情之下的幾項政策，包括聯邦與州政府發放的失業救濟、允許緩交房租與禁止驅離房客政策、針對低收入家庭的水電補助、擴大收容所量能等。

洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）公開表示：「知道我們應對疫情危機所做的努力沒有白費，這真是令人鼓舞的消息。」

他說：「我認為，如果我們可以在這歷年難得一見的努力上繼續加倍投入，通力合作，繼續用同理心與人道精神對待每一位居住在街上的人們，我們將會變成一座更堅韌、公平與正義的城市。」

這個數據引發政界與社運團體的兩極回應，有人對於洛杉磯遊民問題出現進展抱持審慎樂觀的態度；有人主張，政府已經投入數十億美元處理洛杉磯的遊民問題，卻僅得到這樣的成果，頗令人失望。

遊民 洛杉磯 疫情

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