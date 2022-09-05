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專家：新冠疫情秋季難復熾 但新變種毒株添變數

編譯陳韻涵／綜合4日電
專家認為，今秋新冠疫情不太可能復熾，但要提防新病毒株肆虐。圖為今年1月接種新冠疫苗的洛杉磯民眾，可獲得一份在家檢測劑。(Getty Images)
專家認為，今秋新冠疫情不太可能復熾，但要提防新病毒株肆虐。圖為今年1月接種新冠疫苗的洛杉磯民眾，可獲得一份在家檢測劑。(Getty Images)

天氣冷有利新冠病毒生存，隨著時序由夏入秋，傳染病學專家對於今年秋冬疫情不會捲土重來愈來愈樂觀，但新的變種病毒若出現仍為一大隱憂。

華盛頓郵報報導，多個研究團隊近幾周與聯邦官員分享的疫情模型指出，秋初的染疫住院情況穩定下降，但秋末可能出現疫情復熾的情況。

專家指出，新的變異株仍是一大不可控制因素，但上周推出的新版補強針可能遏止最慘情況發生。

北卡羅來納大學(University of North Carolina)病毒學者萊斯勒(Justin Lessler)表示，「秋季可能出現疫情溫和復熾的可能性，但不會像Omicron那樣。」

當局計畫以類似流行性感冒疫苗的方式，讓民眾接種新冠病毒補強針，但目前仍有超過一半符合接種資格的美國人，尚未接種第一劑補強針。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)疫苗長馬克斯(Peter Marks)表示，當局核准新配方補強針適逢「可能的秋季疫情，高峰期將在12月1日來臨」。

全美疫情在2021年5月後隨著疫苗施打率提高而逐漸降溫，但新變種病毒仍未疫情埋下未知數。 

奧斯汀德州大學(University of Texas, Austin)的「新冠病毒建模聯盟」(COVID-19 Modeling Consortium)主任蘿倫‧邁爾斯(Lauren Ancel Meyers)表示，9月若出現新變異株可能造成疫情復熾，並在12月引發一波重症情形，而新變種病毒的疫情會在10月到隔年1月達到高峰。

任何一種變種病毒都可能改變疫情曲線，情況甚至會比當前的Omicron亞種BA.5還慘，而這正是去年11月的情況。  

疫苗有效降低染疫及住院率，目前仍是拜登政府賴以對抗新冠病毒的最佳利器；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，為對抗秋季疫情，要廣泛提供補強針的接種率。

佛奇說：「我們無法消滅或根除新冠病毒，但我們有能力降低其濃度並讓它不會干擾社會秩序。」

疫情 變種病毒 疫苗

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