國會未撥款 每戶16盒免費居家篩劑沒了

由於經費不足，以及考慮入秋之後美國疫情可能反彈，聯邦政府本周將結束為民眾免費提供新冠病毒居家快篩組的計畫。(Getty Images)

有線電視新聞網(CNN)引述白宮 官員的話報導，由於經費不足，以及考慮入秋之後美國疫情可能反彈，聯邦政府 本周將結束為民眾免費提供新冠病毒居家快篩組的計畫。

今年初以來，美國民眾可以上網登記後，免費索取每戶最多16盒新冠病毒居家檢測 組。報導指出，對於這項免費計畫即將畫下句點，白宮以及免費申請網站Covid.gov都表示，原因在於國會沒有追加經費。

Covid.gov網站公告寫道：「透過這項計畫領取居家病毒檢測組將於9月2日停止，因為國會到目前為止尚未追加購買病毒檢測庫存的經費。」

今年1月，Omicron變種病毒肆虐期間，由於病毒檢測取得有限，聯邦政府推出為民眾提供居家病毒檢測組的方案，透過美國郵局(USPS)為美國家庭免費配送。不過，過去幾個月以來，某些官員提出警告，如果國會再不增加計畫經費，聯邦政府將被迫縮減各種防疫計畫。

白宮官員受訪時說：「我們已經警告國會如果沒有行動，整體防疫準備與因應都將受影響。」

官員表示，在經費有限的情況下，聯邦政府不得不做出「不可能的選擇」(impossible choices)，在各種防疫工具及計畫中做取捨，包括哪些項目必須縮小規模、暫停或者取消。

不過，官員也說，如果國會追加經費，政府可以很快恢復作業，透過COVIDTests.gov網站免費提供民眾居家病毒快篩，但「保留現有的居家快篩劑做為年底配送備用，是目前的最佳選擇」。