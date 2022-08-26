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新冠「二合一加強針」抗原始及變異病毒 9月開放接種

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新冠「二合一加強針」抗原始及變異病毒 9月開放接種

中央社／舊金山26日電
美國即將在9月推出升級版的COVID-19加強針疫苗。(歐新社)
美國即將在9月推出升級版的COVID-19加強針疫苗。(歐新社)

美國即將在9月推出升級版的COVID-19加強針疫苗。美媒報導，儘管這款疫苗的人體試驗研究仍在進行，但有科學家背書，並認為新款疫苗早該開打。

加州「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，過去兩年是以針對原始病毒株研發的COVID-19疫苗保護身體；今年9月5日勞動節過後，又名「COVID疫苗2.0版」或「二價疫苗」（bivalent vaccine）的新版加強針，將在全美開放接種。

新版的mRNA加強針由輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）藥廠研發。和原始版疫苗不同之處在於新版的二合一疫苗一箭雙鵰針對原始新冠病毒株與現在流行的BA.4和BA.5變異病毒株等提供免疫保護。

輝瑞的二價疫苗適用任何12歲以上的人接種，而莫德納的新版疫苗適用於18歲以上成年人。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，僅打過兩劑COVID疫苗的人適合打新款的二合一加強針，沒有打過任何COVID疫苗的人也可以接種這款新疫苗。

至於接種過COVID兩劑疫苗以及打過一劑或兩劑加強針的人未來也可以打新疫苗，但要再等等。

根據上月的統計數字，美國約有22%的人迄今連一劑COVID-19疫苗都尚未接種。

科學家表示，現有疫苗仍可防範重症和住院率，但效力正在下降。今年秋冬疫情惡化的擔憂猶在。

雖然新的加強針被證實安全，但目前僅完成老鼠試驗的效力研究，人體試驗還在繼續進行中。

加州聖地牙哥「斯克里普斯轉用研究所」（Scripps Research Translational Institute）創辦人兼所長托波爾（Eric Topol）說，因為病毒一直在變異，「我們早該打這款疫苗了」。他認為美國食品暨藥物管理局（FDA）願意積極和權宜授權疫苗的做法應該被肯定。

今年65歲的加州大學舊金山分校醫學系主任瓦契特（Bob Wachter）近日推文表示，一旦符合接種資格就會去打新款的二價加強針。

二價疫苗並非新概念。對抗其他疾病的疫苗早已有針對病原體的原始病毒株和變異病毒株進行研發。例如，流感疫苗能預防4種不同病毒，對抗子宮頸癌的HPV疫苗可針對9種乳頭瘤病毒，以及針對23種不同鏈球菌株研發的肺炎球菌疫苗等。

流感疫苗 加州大學 莫德納

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