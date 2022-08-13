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美國猴痘疫苗短缺 人群湧入加拿大蒙特婁接種

中央社／蒙特婁13日電
由於美國的猴痘疫苗短缺，包括美國人在內的數以千計外國人湧入加拿大第二大城蒙特婁接種疫苗。（美聯社）
由於美國的猴痘疫苗短缺，包括美國人在內的數以千計外國人湧入加拿大第二大城蒙特婁接種疫苗。（美聯社）

由於美國的猴痘疫苗短缺，包括美國人在內的數以千計外國人湧入加拿大第二大城蒙特婁（Montreal）接種疫苗。

蒙特婁位於美加邊境以北約70公里處，隸屬魁北克省（Quebec），先前決定開放所有自認屬於感染高風險群體的人接種疫苗。

法新社報導，在科羅拉多州丹佛市（Denver） 擔任藝術總監的史提爾森（Robb Stilson）上周來蒙特婁，他也把握機會接種。

他和夫婿及兩個女兒在臨時接種站一邊排隊一邊說：「在美國很難打到疫苗。我有朋友等了八、九小時才進得去。」

由於不易追蹤每個與感染者接觸過的人，蒙特婁當局決定提供疫苗給所有具感染風險者，以防疫情擴散。

蒙特婁麥基爾大學（McGill University）健康中心的傳染病專家文恩（Donald Vinh）告訴法新社：「他們身為觀光客，或許參加了一些會讓自己暴露（於風險中）的活動，所以某種程度上，讓他們在這打疫苗也是在打擊疫情，以便在這裡或回國後不會傳染別人。」

蒙特婁自今年5月中旬發現首批猴痘病例後就開始施打疫苗，目前已有1萬8500人接種，其中13%是外國人。當局的目標是施打2萬5000劑，並讓75%到80%的高風險人口接種疫苗，尤其有同性性行為、或有多名性伴侶的男性。

加拿大西部的卑詩省衛生當局，上周則以數量有限和美國當地疫苗取得已愈來愈容易為由，決定不再提供疫苗給外國人。

美國衛生機關在疫苗缺貨的情況下，本月9日允許實施新的注射法，每人可只接種原劑量的1/5。

截至本月11日，加拿大共有1059起猴痘確診病例，當局認為疫情正開始趨緩。

疫苗 猴痘 疫情

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