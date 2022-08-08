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加州亞裔男受猴痘折磨「像被不明東西攻占身體」

中央社／舊金山8日電
世界衛生組織表示，猴痘在世界範圍內的持續傳播可能會導致病毒開始進入高危人群，包括孕婦、免疫功能低下的人和兒童等。（美聯社）
世界衛生組織表示，猴痘在世界範圍內的持續傳播可能會導致病毒開始進入高危人群，包括孕婦、免疫功能低下的人和兒童等。（美聯社）

一位加州亞裔男子經過數次線上診療、跑了診所和醫院急診室才被診斷出他感染猴痘，他形容那種感覺是「身體被你不理解的東西攻占，你無處就醫，既痛苦又可怕。」

舊金山紀事報7日報導，曠凱文（Kevin Kwong，音譯）從紐約返回加州家中兩天後，他的雙手發癢，甚至還會從睡夢中痛醒，他以為得了濕疹。接著他的狀況「愈來愈糟，紅疹擴散到臉上、且流膿」，繼之手肘、手臂和腳踝也出現疹子。

報導說，33歲的曠凱文看了6次線上診療、和護士通過一次熱線電話、跑了一趟緊急護理的診所、兩趟醫院急診室，經歷兩次誤診，7月初才由加州大學舊金山分校傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）診斷出他得了猴痘（monkeypox）。

陳子平開立名為TPOXX、含有Tecovirimat的抗病毒藥物，此藥獲美國食品暨藥物管理局（FDA）特別許可，在某些情況下可治療猴痘。

曠凱文身上的疹子在用藥首日停止擴散，接連兩天數百個腫脹的皮疹消成紅色的圓盤。經過兩次檢測，曠凱文的結果都是陰性。醫生認為有可能是檢測人員沒有用力摩擦傷口取得猴痘檢測所需的活細胞。

隨著過去一個月美國猴痘病例數量暴增，公衛系統正在努力宣傳猴痘病毒的危險性，並向身體免疫較弱的族群提供限定數量的疫苗。但面對猴痘疫情，被感染的人可能要與一個準備不足、訊息不通的醫療保健系統打交道，因而有可能被延醫、錯誤診斷或不當治療。

曠凱文一開始被診斷得了濕疹，之後一位護士線上診斷他感染皰疹，開立抗病毒藥物。數小時後，他身上出現更多疹子，他前往一家緊急護理診所，醫生也認同皰疹的診斷，並增加「疥瘡」的治療。

主要是曠凱文身上的紅疹幾乎都集中在手、手腕、腳和肘部，也就是疥瘡常見的主要部位。

報導指出，猴痘病毒與天花同類，經由口沫、以及直接或間接的皮膚接觸，像是共用寢具及性接觸等傳染。任何人都有可能感染猴痘，而此波疫情多數和男性同性間的性行為有關。

曠凱文說，他可能在紐約驕傲月（New York Pride）活動因性接觸而感染猴痘。不過他6月下旬出現症狀時，大多數替他做線上診斷的醫護均未提到「猴痘」的可能性。

美國5月17日通報第一起猴痘病例，目前已超過6300例。加州州長紐森（Gavin Newsom）8日宣布猴痘疫情為緊急狀態，加州至今通報1135個猴痘病例，其中約有一半病例集中在舊金山灣區。

加州大學爾灣分校傳染病學副教授諾伊默（Andrew Noymer）說，有史以來猴痘第一次跨洲爆發，他研判不會像新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，但可能像梅毒般一直存在。

猴痘 加州大學 疫情

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