染疫過不等於免疫 最新研究：BA.5重複感染率達10%

圖為紐約民眾11日在一處新冠病毒檢測站接受採檢。（路透）

路透報導，葡萄牙最新研究發現，相比於早期的「Omicron BA.2」變種病毒 ，目前在各國占據主要地位的「Omicron BA.5」變種病毒傳播力更高，且不論接種幾劑疫苗 ，重複感染的可能均顯著提高，不過所幸目前沒有證據指向BA.5的致病率或致死率也和傳播力一同提升。

研究人員指出，他們在4月底至6月初間找了1萬5396個曾感染BA.2及1萬2306個曾感染BA.5的成年人，結果發現雖然現有疫苗及補強針對這兩款變種病毒均有有效保護力，但參與研究的BA.2感染者中有5.6%重複感染，BA.5感染者重複感染比率則高達10%，顯見BA.5變種病毒更可能造成「突破性感染」。

正因如此，現有疫苗雖然能有效防止住院及死亡，但保護力對不同變種病毒仍有差異；研究人員說：「疫苗能降低BA.2變種病毒93%的住院率及94%的病故率，但對於BA.5變種病毒的防範力有些許下降，住院率與致死率分別下降77%與88%。」

專門為病毒定序的美國海力克斯實驗室(Helix)近來也針對此問題進行實驗，結果與葡萄牙研究相似；該實驗室調查了2021年一整年度共約30名確診患者，發現BA.2感染者重複患病的比率約3.6%，但BA.5患者的重複患病比率約6.4%，明顯偏高。

海力克斯實驗室生物資訊暨傳染病病毒研究副主任羅詩詩(Shishi Luo，音譯)說：「我們最近的研究確實有發現BA.5患者再度感染的機率比較高，我們推測可能是因為體內抗體下降速度較快、環境中太多人感染或者是BA.5變種病毒本來就有比較強的逸脫性，當然也有可能是這三種因素的綜合，共同導致現在的情況。」

羅詩詩同時表示，目前數據指出，第一次驗出陰性解隔離後再度驗出陽性的時間間距平均九個月，但這並不表示接種疫苗後或確定康復後的幾周甚至幾天內不可能再度感染；羅詩詩說：「統計上來說，間隔時間大概九個月，不過也有看過接種沒幾周就確診的案例，但不多就是了。」