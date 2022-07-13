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疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

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疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

記者張聲肇／綜合報導
抗藥性的超級細菌感染病例最近激增，死亡人數也增加。(美聯社)
抗藥性的超級細菌感染病例最近激增，死亡人數也增加。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)12日表示，新冠疫情大幅助長超級細菌感染的病例，死亡人數也激增，逆轉了人類在現代公衛領域的進步。

疾防中心的分析報告說，新冠初襲的2020年主要超級細菌的感染與死亡人數都比2019年增加15%；其中，最抗藥、會導致血管與尿道感染的超級細菌致病人數飆升78%。

報告分析的重點是美國抗藥病菌，特別是源自醫院的超級病菌發展、擴散的情況。

從2012年到2017年，在公衛人員的努力下，醫院內超級病菌感染案例下降了30%；但CDC主任瓦倫斯基說，新冠疫情2020年襲擊美國，把醫院、公衛單位和美國社會都「逼到極限」。

因為就醫人數激增，導尿管、呼吸器等器具使用頻率飛升，只要可能破皮的器具經常使用，突破人體第一道天然防線後，病菌感染的風險就會增高。

抗藥性的超級細菌感染病例最近激增，死亡人數也增加。(美聯社)
抗藥性的超級細菌感染病例最近激增，死亡人數也增加。(美聯社)

新冠病疫初期，醫護人員不明新冠病毒底細，給發高燒、呼吸急促的病患大量服用抗生素，2020年3月到10月就診的患者80%都服用了抗生素，這些救命良藥卻是對付病菌，不是對付病毒的，對病患造成副作用不算，還讓一般病菌提升了抗藥性，加速其擴散，成為超級病菌。

人員短缺，器材不足，特別是高品質的N95防護口罩不夠，防護不足的醫療人員還得照護新冠病患，造成這種雙重風險狀況：保護不了自己的醫療人員，硬著頭皮照顧可能感染別人的患者。

CDC超級病菌防治組領導人史瑞尼瓦衫(Arjun Srinivasan)說，新冠病毒不僅對數百萬新冠患者和上百萬死者造成衝擊，也對美國醫院裡的病人安全造成深遠影響。

史瑞尼瓦衫說，新冠病疫的直接效應之一，就是抗藥病菌感染遽增，「這是很難治、有些根本無藥可治，而死亡率很高的感染。」

他說，有些病患逃過新冠一劫，好不容易從病毒侵襲康復了，卻走到「更恐怖」的一步，死於抗藥病菌的感染。

報告說，2020年2萬9400人死於抗藥病菌感染，其中40%是在醫院感染。

CDC 疫情 聯邦疾病防治中心

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