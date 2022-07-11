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歐媒踢爆Uber 洩密文件曝「勾結馬克宏等各國政要」

因疫拖延乘客退款 航空公司恐挨罰

編譯孫梁／綜合10日電
運輸部長布塔朱吉宣布，將對拖延退款的航空公司開罰。(美聯社)
運輸部長布塔朱吉宣布，將對拖延退款的航空公司開罰。(美聯社)

聯邦運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)10日表示，針對乘客投訴的因受旅行限制令而無法飛行，但航空公司的退款太遲甚至拖延一年多，運輸部已完成了10項調查。

布塔朱吉說：「如果航空公司採取積極主動的態度和措施，我們將與他們合作，無論是在改進有助於招聘員工的薪資提高，還是在增進客戶服務的靈活性上。同時，我們還將加強對保證乘客和消費者權益的執法。」

航空公司因爲疫情期間的旅行限制而無法執飛，但沒有及時為消費者退款而遭到投訴，運輸部去年9月宣布將展開調查。運輸部一名官員表示，其中10個調查已經完成，未來數周將展開執法行動，另有10個調查仍在進行中。但運輸部沒有說明是哪些航空公司受到調查。布塔朱吉說，運輸部的行動是「確保消費者和乘客受到保護」。

對於運輸部宣布的調查，業界的「美國航空公司協會」沒有做出評論。

加拿大航空公司去年11月同意達成一項450萬元的和解協議，以解決運輸部對數千名乘客退款延遲投訴的調查。運輸部去年6月表示，由於加拿大航空公司違反美國的法律，拖延一年多都沒有為乘客退款，原本要求對加航處以2550萬元的罰款。

聯邦運輸部表示，對於乘客因為政府的旅行限制令而無法出行，運輸部將保證他們可以獲得退款，但現有的法規沒有規定乘客在哪些特殊情況下可以獲得退款，包括政府實施的旅行限制令。

為了保證夏季航班的正常運營，布塔朱吉上月會晤了各航空公司的主管。全國最近出現大範圍的航班取消和延誤，數以千計的航班入夏以來或是取消或是延誤，引發消費者的憤怒。但航空公司表示，航班取消和延誤主要是聯邦航空管理局系統的問題，是航空管制人員的不足造成的。

加拿大 疫情

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