女作家不滿用餐出示疫苗卡 PO上網路公審 餐廳老闆遭死亡威脅

知名女權作家娜歐米‧沃爾夫不滿俄勒岡州一家餐廳要求顧客出示疫苗卡的規定，而將事發經過片段上傳網路，導致該餐廳遭到大量騷擾和威脅。(Getty Images)

新聞周刊(Newsweek)報導，知名作家娜歐米‧沃爾夫(Naomi Wolf)日前赴俄勒岡州 塞勒姆(Salem)一家餐廳用餐，由於不滿餐廳要求顧客出示疫苗 卡的規定，和服務員爆發爭執；沃爾夫將事發經過的片段影片上傳網路，結果餐廳老闆遭到大量騷擾、訂位惡作劇及網路刷負評，還五度接到死亡威脅。

「收場白餐廳與雞尾酒」(Epilogue Kitchen and Cocktails)臉書專頁日前發布接到恐嚇電話留言的錄音檔，並在聲明中寫道，餐廳突然淪為陌生人發洩情緒的出口，都是因為沃爾夫的關係。聲明中寫道，接到直接的死亡威脅已有五次，「這就是美國」。

餐廳負責人瓊斯(Jonathan Jones)6日接受新聞周刊訪問時說，餐廳依照俄勒岡州法規要求消費者戴口罩、出示疫苗卡已有一段時間，也因此遭反對者騷擾，但沃爾夫「擁有全國知名度，使得事件變得嚴重」。

瓊斯說，餐廳遭到沃爾夫網路公審後，共接到五次直接的死亡威脅，騷擾電話超過100多通，另外60多通是假裝訂位的惡作劇，訂位姓名則為「川普」、「拜登」等名稱，谷歌(Google)評價則被150多筆假留言給予一顆星評分，但這些負評後來都被移除。

59歲的沃爾夫為知名女權作家，疫情 發生後則以反對各種防疫措施聞名；2021年，她在推特散布不實的疫情訊息，帳號遭關閉。

新冠疫苗接種普遍後，「收場白餐廳與雞尾酒」便公告消費者如果要在室內用餐，必須出示疫苗接種卡，尚未完成接種或拒絕出示疫苗卡的顧客則安排在戶外用餐或外帶餐點。

沃爾夫今年6月30日在社群網站Gettr上傳她與該餐廳爭執的片段，影片後來被轉傳到推特等平台。

瓊斯對新聞周刊說，他與員工都不認得沃爾夫。沃爾夫並未接受新聞周刊訪問。