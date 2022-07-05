醫學專家警告：美國猴痘疫情 似有失控跡象

猴痘的檢測劑。(路透)

自5月起開始蔓延全球的猴痘 (monkeypox)，已成為新冠病毒以外另一個受公衛學界注意的傳染病，雖然猴痘並非一種新型病毒，人類已有有效對抗猴痘的經驗與方法，但醫學界對政府「慢半拍」的作為仍深感不滿，指出拜登政府應對猴痘疫情 的進展猶如川普政府當年應對新冠疫情般，檢測工具與有效疫苗 的不足都使美國的猴痘疫情漸有失控之勢。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，包含華盛頓特區及波多黎各在內，全美目前共有460例猴痘確診病例，為防止疫情擴大，白宮已宣布將擴大向各州配送針對猴痘病毒的「傑尼斯疫苗」(Jynneos)，預計一年內可量產100萬劑；同時，除了已確定感染猴痘者可接種外，密切接觸確診病患者也在獲准注射的名單之內。

白宮防疫協調專員吉哈(Ashish Jha)說：「猴痘病毒傳播的數十年中，人類已明白它的傳染途徑與治療方式，我們手上的測試工具及疫苗都算充足，有信心可以迅速找出確診者、施以適當治療並控制疫情。」

然而，學界並不這麼樂觀；非營利組織「全國性病醫師聯盟」(National Coalition of STD Directors)執行長哈維(David Harvey)說：「應對疫情最有效的方式就是提供檢測工具、有效疫苗並簡化開立處方簽的程序，但偏偏美國在這三個領域的官僚主義作風長久以來為人所詬病，這就代表著我們很難控制住這次的疫情。」

喬治華盛頓大學米爾肯公共衛生研究所(George Washington University's Milken Institute School of Public Health)副教授安德魯斯(Jon Andrus)指出，猴痘疫情確實傳染性與致命性不如新冠病毒來得高，但美國的公共衛生體系支離破碎、資金不足，很難有效將傳染病扼殺於襁褓之中。

安德魯斯說：「新冠病毒來了五六波，每一波政府都措手不及，我不認為這次會有意外，美國大概率會無法記取新冠病毒疫情擴散的教訓。」