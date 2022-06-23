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BA.4、BA.5超強 哈佛研究：易躲避疫苗和染疫抗體攻擊

編譯張君堯／即時報導
根據哈佛醫學院貝斯以色列女執事醫療中心研究人員的新數據，Omicron子變體BA.4和BA.5似乎在感染過新冠病毒、已完全接種疫苗和加強劑的人中都出現躲避抗體攻擊的反應。(美聯社)
根據哈佛醫學院貝斯以色列女執事醫療中心研究人員的新數據，Omicron子變體BA.4和BA.5似乎在感染過新冠病毒、已完全接種疫苗和加強劑的人中都出現躲避抗體攻擊的反應。(美聯社)

根據哈佛醫學院貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center）研究人員的新數據，Omicron子變體BA.4和BA.5似乎在感染過新冠病毒、已完全接種疫苗和加強劑的人中都出現躲避抗體攻擊的反應。

CNN報導，22日發表在「新英格蘭醫學雜誌」（The New England Journal of Medicine）上的新研究指出，與原始新冠病毒相比，先前感染或疫苗接種引起的中和抗體水平比原始冠狀病毒低幾倍。

研究作者、哈佛疫苗研究員布魯克（Dan Barouch）表示「我們觀察到與BA.1和BA.2相比，疫苗接種和感染BA.4和BA.5誘導的中和抗體降低了3倍，這已經大大低於原始的新冠病毒株」，還補充說「我們的數據表明這些新的Omicron亞變體可能會導致具有高水平疫苗免疫力以及天然BA.1和BA.2免疫力的人群感染激增，然而疫苗免疫可能仍會為BA.4和BA.5的重症率提供實質性保護」。

此研究結果與哥倫比亞大學近期的成果相符合，後者最近發現與其他Omicron亞變體相比，BA.4和BA.5病毒更有可能從完全接種疫苗和加強劑的成人血液中逃脫抗體，從而增加突破感染的風險。美國疾病控制和預防中心（CDC）估計，美國16歲以上人口中有94.7%的人具有針對通過疫苗接種、感染或兩者兼具而導致的新冠抗體。

BA.4和BA.5是迄今為止傳播速度最快的變種，預計它們將在未來幾周內主導包括美國、英國和歐洲其他地區的主要病毒傳播。

疫苗 Omicron 醫學

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