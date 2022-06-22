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染疫成年人 1/5出現長新冠 女比男更容易有後遺症

中央社／華盛頓22日綜合外電報導
數據顯示，美國每13名成年人就有1人出現長新冠後遺症。（歐新社）
數據顯示，美國每13名成年人就有1人出現長新冠後遺症。（歐新社）

衛生官員今天說，從6月頭2周蒐集的調查數據顯示，美國有逾40%成年人通報過去曾罹患COVID-19，當中近1/5目前仍受「長新冠」症狀所苦。

數據顯示，整體來說，每13名成年人中就有1人出現長新冠後遺症（Long COVID）。長新冠後遺症的定義是首次染疫後持續3個月以上的症狀，且染疫前並沒有這些症狀。

路透報導，這批數據由人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）於6月1日到13日期間蒐集，後經美國疾病管制暨預防中心（CDC）分析。

長新冠症狀包括疲倦、心跳快速、呼吸急促、認知困難、慢性疼痛、感覺異常與肌肉無力。從最初感染中康復後，這些症狀可能會持續數周或數月之久。

CDC分析也發現，較年輕的成年人比較年長的成年人更容易出現持續症狀。目前長新冠後遺症患者當中，50-59歲人數幾乎是80歲以上的3倍。

根據這份研究，女性也較男性更容易出現長新冠後遺症，美國有9.4%的成年女性通報有長新冠症狀，男性則為5.5%。

這項調查發現，目前有長新冠後遺症的人當中，西語系國家後裔成年人達近9%，高出非西語系國家後裔的白種和非裔成年人，更是非西語系國家後裔的亞洲成年人的2倍以上。

根據這份調查，各州間也存有差異，肯塔基州和阿拉巴馬州通報的成年人長新冠比例最高，夏威夷、馬里蘭州和維吉尼亞州最低。

維吉尼亞州 阿拉巴馬州 CDC

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