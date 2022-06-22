對BA.4、BA.5具良好抗體反應 莫德納盼新加強疫苗秋季批准

疫苗製造商莫德納22日表示其希望在秋季獲得批准的「二價新冠加強劑候選藥物」對快速傳播的 Omicron最新子變體BA.4和BA.5展現出良好的中和抗體反應，且可能成為全球疫情的「轉折點」。（路透）

疫苗 製造商莫德納 （Moderna）22日表示其希望在秋季獲得批准的「二價新冠加強劑候選藥物」對快速傳播的 Omicron 最新變體BA.4和BA.5展現出良好的中和抗體反應，且可能成為全球疫情的「轉折點」。

根據報導，與最初的疫苗相比，莫德納針對原始新冠病毒株和Omicron原始變種BA.1所開發的二價疫苗對上述兩者的表現更好。在臨床研究新結果中，該公司表示該加強劑對已逐漸成為全球主導的BA.4和BA.5也表現良好。

二價加強劑對於BA.4和BA.5的感染者，不論是之前曾感疫或從未感染者，引發高水平的感染阻斷抗體，然而即使是這些高水平仍是針對原始Omicron病毒株BA.1所達到的水平的三分之一，代表疫苗的效力仍有所減弱。莫德納執行長巴塞爾（Stephane Bancel）表示「我們將緊急向監管機構提交這些數據，並準備從8月開始供應我們的下一代二價加強劑」。

與目前的疫苗相比，莫德納的新疫苗是針對Omicron變種和武漢病毒株開發。莫德納首席醫療長波頓（Paul Burton）指出「我們認為這是種強大的抗體反應，病可能持續很長時間」。最新的研究發現與舊疫苗相比，新疫苗的加強劑增加了5.4倍的抗體。

莫德納總裁霍奇（Stephen Hoge）表示與公司現有疫苗相比，更高水平的保護證明改用新疫苗是合理的。波頓也補充說莫德納將在幾天內申請監管機構批准、其中包括英國。據悉，新的二價新冠病毒加強疫苗包含來自原始新冠病毒和Omicron病毒株。