我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

批印太戰略醜惡 北京：盼蒙古站在歷史正確一邊

對BA.4、BA.5具良好抗體反應 莫德納盼新加強疫苗秋季批准

編譯張君堯／即時報導
疫苗製造商莫德納22日表示其希望在秋季獲得批准的「二價新冠加強劑候選藥物」對快速傳播的 Omicron最新子變體BA.4和BA.5展現出良好的中和抗體反應，且可能成為全球疫情的「轉折點」。（路透）
疫苗製造商莫德納22日表示其希望在秋季獲得批准的「二價新冠加強劑候選藥物」對快速傳播的 Omicron最新子變體BA.4和BA.5展現出良好的中和抗體反應，且可能成為全球疫情的「轉折點」。（路透）

疫苗製造商莫德納（Moderna）22日表示其希望在秋季獲得批准的「二價新冠加強劑候選藥物」對快速傳播的 Omicron最新變體BA.4和BA.5展現出良好的中和抗體反應，且可能成為全球疫情的「轉折點」。

根據報導，與最初的疫苗相比，莫德納針對原始新冠病毒株和Omicron原始變種BA.1所開發的二價疫苗對上述兩者的表現更好。在臨床研究新結果中，該公司表示該加強劑對已逐漸成為全球主導的BA.4和BA.5也表現良好。

二價加強劑對於BA.4和BA.5的感染者，不論是之前曾感疫或從未感染者，引發高水平的感染阻斷抗體，然而即使是這些高水平仍是針對原始Omicron病毒株BA.1所達到的水平的三分之一，代表疫苗的效力仍有所減弱。莫德納執行長巴塞爾（Stephane Bancel）表示「我們將緊急向監管機構提交這些數據，並準備從8月開始供應我們的下一代二價加強劑」。

與目前的疫苗相比，莫德納的新疫苗是針對Omicron變種和武漢病毒株開發。莫德納首席醫療長波頓（Paul Burton）指出「我們認為這是種強大的抗體反應，病可能持續很長時間」。最新的研究發現與舊疫苗相比，新疫苗的加強劑增加了5.4倍的抗體。

莫德納總裁霍奇（Stephen Hoge）表示與公司現有疫苗相比，更高水平的保護證明改用新疫苗是合理的。波頓也補充說莫德納將在幾天內申請監管機構批准、其中包括英國。據悉，新的二價新冠病毒加強疫苗包含來自原始新冠病毒和Omicron病毒株。

疫苗 莫德納 Omicron

上一則

「烏俄戰爭是經典誤判」 哈佛教授：降低北京侵台機率

下一則

紀錄片製作人提供川普新證據 國會暴亂聽證宣布暫停

延伸閱讀

洛縣警局局長維拉紐瓦確診新冠肺炎

洛縣警局局長維拉紐瓦確診新冠肺炎
5歲以下新冠疫苗 今起開打

5歲以下新冠疫苗 今起開打
幼童疫苗開打 38%家長觀望 醫師籲接種

幼童疫苗開打 38%家長觀望 醫師籲接種
舊金山兒童確診數 高於去年同期約10倍

舊金山兒童確診數 高於去年同期約10倍

熱門新聞

91歲韓戰老兵曼恩終於與他22歲那年駐紮日本橫須賀港時深戀的日本女孩山口佩姬，多年後重逢。(取自Duane Mann臉書)

娶不了她 美日苦戀情牽70年 老兵終會舊情人

2022-06-15 23:34
加州1名22歲女子，搬入分租房屋後，便遭變態房東非法禁錮，其間飽歷一連串兇殘對待。(取材自ingimage)

22歲女加州租屋 慘遭變態房東囚禁虐待、挖眼險毀容

2022-06-19 22:39
新調查發現，繳稅負荷重到讓四分之一住海外的美僑認真考慮放棄美國籍。(取材自推特)

稅太重…1/4海外美僑認真考慮放棄美國籍

2022-06-17 22:15
現場人潮眾多，聽到槍聲後驚逃。(取材自推特)

華府音樂節活動發生槍擊案 死者15歲、3人受傷

2022-06-20 01:06
10歲女孩小廚神莉亞（Liya）在「小小頂級廚師美國版」第8季表現出色，一路挺進最終決賽。（取材自推特）

華裔10歲童用鰻魚米粉收服地獄廚神「頂級廚師」爭冠軍

2022-06-22 23:40
好萊塢明星查理辛的女兒莎米在自己Instagram社群媒體帳號上展示自己。(取材自Instagram)

18歲女兒跨入色情影視行業 影星查理辛勸阻無效喊無奈

2022-06-20 23:31

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼