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全美1800萬名5歲以下幼童 新冠疫苗開打

編譯林梅婕／綜合20日電
圖為南卡羅來納州一名三歲男童坐在媽媽懷裡打新冠疫苗。(美聯社)
圖為南卡羅來納州一名三歲男童坐在媽媽懷裡打新冠疫苗。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)17日批准六個月大至五歲以下兒童接種莫德納(Moderna)和輝瑞(Pfizer)的新冠疫苗聯邦疾病防治中心(CDC)也在18日正式發布使用建議，該年齡層幼兒終於可自20日起正式施打，成為全美最後一批獲准接種疫苗的族群。

雖說有些家長對該政策期待已久，但有鑒於學齡年紀間接種率僅三成，專家們擔憂幼兒接種率恐怕也難以提升。

上周末大批疫苗陸續送達各疫苗接種站、以及提供接種服務的超市和藥局，準備迎接20日起的預約接種潮，諾斯韋爾醫療系統(Northwell Health)新冠疫苗接種計畫領導人兼兒科醫師哈里斯(Matthew Harris)表示：「在這段鼓勵民眾接種疫苗的長期抗戰，此刻無疑令人非常興奮。」

南卡羅來納州三歲男童派克(Fletcher Pack)按預約的20日上午接種，他的母親表示，派克已很久沒有和其他孩子一起在室內玩耍，接種疫苗後將改變這一切，而她將帶著兒子去逛嚮往已久的兒童博物館，「我卸下心中的大石，有了疫苗他終於有機會回歸正常生活。」

國內五歲以下兒童人口約1800萬人，過去疫情摧殘的兩年多以來，許多家長對兒童何時能接種疫苗更是心急如焚。密西根大學C.S.莫特兒童醫院兒科醫師黛博拉·朗格魯瓦(Debra Langlois)表示：「這是回歸正常生活的一大步，而我四歲的兒子也終於可以做那些過去兩年他沒辦法做的事。」

不過就在公衛學家和拜登政府推廣幼兒接種疫苗的同時，5歲至11歲兒童自去年11月開放以來、完成兩劑疫苗的接種率僅30%，顯示仍有家長對疫苗或接種的必要性有所顧慮，幼兒接種率的推升恐怕也面臨相同的挑戰。

不過美國小兒科學會(AAP)和美國醫學協會(AMA)仍鼓勵家長帶孩子接種疫苗；CDC甚至也呼籲染疫過的人可繼續接種、預防二度感染。

疫苗 南卡羅來納州 聯邦疾病防治中心

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