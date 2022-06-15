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5歲以下將打新冠疫苗 莫德納續規畫3到6個月寶寶試驗

編譯黃淑玲／綜合外電
美國賓州一家藥局內，醫師為5歲女童施打新冠疫苗。（路透）
美國賓州一家藥局內，醫師為5歲女童施打新冠疫苗。（路透）

美國食品藥物管理局（FDA）的專家諮詢小組，周三（15日）一致投票贊成6個月以上到5歲幼兒施打由輝瑞-BNT和莫德納開發的新冠疫苗。因此，預期最快美國下周就將展開這個年齡層的疫苗接種；這是美國最後一批等待施打新冠疫苗的年齡層。

針對年齡再更小的嬰兒，莫德納周三表示，他們計劃對3個月到6個月嬰兒展開試驗，成為業界到目前為止最小年齡的試驗研究。研究取名「BabyCove」，預定今年9月對700名嬰兒進行疫苗有效性試驗。

FDA不必遵循專家小組的意見，但通常都會依照其建議同意授權使用；美國疾管中心（CDC）本周稍晚開會時，預料接著同意建議為6個月以上到5歲幼兒施打疫苗，完成最後一道核准程序。

FDA專家諮詢小組進行兩次投票，以21票對零票，支持幼兒接種疫苗。美國6個月到5歲兒童人口約有2,000萬人。

莫德納為此年齡段幼兒所開發的疫苗，大約是成人劑量的四分之一，用於6歲以下，打兩劑。輝瑞-BNT的幼兒疫苗則約是成人劑量的十分之一，用於5歲以下，打三劑。

金融時報報導，部份專家小組成員在會議中關心疫苗有效防止感染的試驗數據還是相當有限，特別是輝瑞-BNT的疫苗。輝瑞表示，他們的研究顯示，打滿三劑後能在Omicron變異株流行時，提供保護。

費城兒童醫院小兒科教授Paul Offit就認為輝瑞疫苗如果只打兩劑，保護程度低。不過專家一致同意，兩家藥廠的疫苗利多於弊。

根據美國CDC的數據，美國死於與新冠有關的5歲以下兒童有442例，這與成人死亡案例已超過100萬人相比，相對少數。不過專家強調，最近這波Omicron流行，嬰幼兒需要到醫院治療的人數一下子增加許多，呼籲不宜輕忽新冠病毒對幼兒的威脅。

美國八個月前核准展開5到11歲兒童新冠疫苗接種，但到目前為止，接種率不到三分之一。專家說，說服家長讓孩子打新冠疫苗，是個挑戰。

疫苗 輝瑞 莫德納

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