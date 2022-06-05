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東北部新冠疫情趨緩西岸攀升 5歲以下最快21日接種疫苗

編譯林梅婕／綜合5日電
白宮防疫官員加哈表示，六個月大至四歲的幼童最快可在6月21日開始接種第一劑新冠疫苗。(美聯社)
白宮防疫官員加哈表示，六個月大至四歲的幼童最快可在6月21日開始接種第一劑新冠疫苗。(美聯社)

近來西岸新冠肺炎確診病例開始攀升，而且超越東岸，成為全美每10萬人確診數最高的地區；反觀東岸卻是逐漸趨緩。

聯邦疾病防治中心(CDC)2日指出，根據確診數和住院比率的統計，加州已有13個被列為郡社區傳染等級高的地區；另外20個占加州人口大約六成的郡也被CDC列為傳染等級中等，包括全美人口最高的城市洛杉磯。

隨著全美單日平均確診人數來到10萬例左右，幾乎是兩個月前的四倍；紐約市五個郡的傳染等級卻被降為中等；波士頓的確診數也開始下降。

另一方面，白宮防疫官員加哈(Ashish Jha)表示六個月大至四歲的幼童最快可在6月21日開始接種第一劑疫苗

當局稱疫苗配發的進展將取決於審核進度；雖說藥局或醫療中心已開始安排疫苗採購，但聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和CDC核准之前，任何一劑幼童疫苗都不會被寄出。

該年齡層人口約1800萬人，為全國最後一批核准接種疫苗的族群；加哈表示，行政官員最近不斷與地方政府、公衛人員和家庭醫師密切合作，協助各州將第一批新冠疫苗分配到兒童醫院等地點，讓心急如焚的家長們也能安心；加哈也強調，一旦授權批准，專家預計廣為接種只需要幾周的時間。

不過並非所有家長都急著幫孩子們接種疫苗，根據當局統計，自去年11月批准5至11歲兒童接種疫苗以來，該年齡層的接種比率僅29%。

另外，凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)最近的一項調查也顯示，五歲以下兒童的家長們只有18%願意即刻為孩子接種疫苗，38%表示將持續觀望，27%則表示絕對不會讓孩子接種。

無論FDA是否將同時批准輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)兩家疫苗，CDC疫苗小組將隨即召開會議，評估接種建議事項；加哈表示，若上述程序都能在17日以前完成，疫苗可在六月節(Juneteenth)假期間配送至各地提供接種服務的醫療機構和藥局，並於21日開放接種。

疫苗 CDC 加州

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