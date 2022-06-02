我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國家情報總監最新報告：查處中國間諜 不得歧視華裔

全美最大規模 柯林斯學院「學貸取消」56萬學生受惠

國殤日假期 美國確診數較去年同期高6倍

中央社／華盛頓1日綜合外電報導
今年國殤日假期的確診人數，較去年同期高近6倍。（歐新社）
今年國殤日假期的確診人數，較去年同期高近6倍。（歐新社）

美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，今年國殤日假期的確診人數，較去年同期高近6倍，美國連續第8周出現COVID-19確診病例攀升，兒童確診較4周前翻倍。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，美國數以百萬計民眾在國殤日（Memorial Day）周末出遊，程度是COVID-19疫情爆發後所僅見，代表許多美國人已渴盼回歸正常，利用機會與親友歡聚。

但現實面是情況遠未達能回歸正常的程度。CDC數據顯示，今年國殤日假期的確診人數，較去年同期高近6倍。

隨居家篩檢普及，料今年通報的病例總數可能會更高；數據顯示，這周也是美國連續第8周出現COVID-19確診病例攀升。

目前美國通報的單日新增確診數平均為近11萬例，兒童確診數也是連續第7周攀升。據美國小兒科學會（AAP）與兒童醫院協會（CHA）的新通報，上周總計新增11萬2000例兒童確診，較4周前翻倍，而去年此時全美通報的一周兒童確診只在10萬例上下。

此外，全美COVID-19確診就醫的患者總數持續增加，目前平均每天有超過3500名確診者送醫。所幸住院率遠低於過去高峰，且儘管染疫病故有復燃跡象，但也遠不及先前疫情高峰期間。

CDC數據顯示，上周全美已有過半約55.7%的人口現居於中、高度疫情風險的地區，其中23.1%所居社區屬高風險，32.6%為中風險。

報導指出，高風險社區「很可能出現醫療系統吃緊和重症增加」，CDC為此建議人們在包括學校在內的室內公共場所佩戴口罩。

CDC 疫情 中風

上一則

Meta營運長桑德柏格將離職 疑與施壓媒體有關

下一則

山獅晃進舊金山校園 機警管理員將牠關在空教室

延伸閱讀

拜登：美不會試圖推翻普亭 不施壓烏克蘭讓步割地

拜登：美不會試圖推翻普亭 不施壓烏克蘭讓步割地
美參議員譚美訪台：不會讓台灣孤軍奮戰

美參議員譚美訪台：不會讓台灣孤軍奮戰
國殤日機票飆漲33% 專家預估：漲勢持續到夏季

國殤日機票飆漲33% 專家預估：漲勢持續到夏季
國殤日大遊行 華府榮光聯誼會列隊

國殤日大遊行 華府榮光聯誼會列隊

熱門新聞

美國大型零售業者面臨積累太多庫存、導致倉儲成本增加的困境。(美聯社)

美大型零售商急出清庫存 可能祭出超優惠折扣

2022-05-29 16:57
德州羅布小學教師賈西亞在日前的校園槍案中殉職，親戚表示她的丈夫也因過度悲傷去世。（美聯社）

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

2022-05-26 19:51
美國西維吉尼亞州查爾斯頓（Charleston）一場派對上，一名男子手持AR-15步槍朝人群開火，所幸一名參加派對的女子反應快，立即拔槍將其擊斃。圖為AR-15步槍示意圖。（Getty Images）

西維州男持步槍闖派對開火 她秒拔槍將其擊斃

2022-05-28 03:32
德州一所小學24日發生槍擊案、造成至少18名學童和3名成人喪命，18歲槍手拉莫斯在與警方交火過程中遭擊斃，其母親卻聲稱他「不是一個暴力的人」。(Getty Images)

闖德州小學釀21死 18歲槍手母親：他不是個暴力的人

2022-05-25 20:39
馬斯克對遠距工作似乎不甚認同，已要求員工回辦公室工作，並要不服者自行離開特斯拉。 路透

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

2022-06-01 08:42
物價高漲，租金太貴，又買不起房子，調查指有四成成年子女已搬回老家與父母同住。(美聯社)

租金、房價齊漲 歸巢族大增 家長養老計畫受影響

2022-05-29 22:52

超人氣

更多 >
馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職
「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元

「市場太瘋狂」今天買車 明天上網賣 華人現賺3000元
強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元

強尼戴普勝訴 安珀赫德因毀謗須賠償1500萬元
CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備
奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡

奧克拉荷馬醫院傳槍擊 至少5死、槍手身亡