搭機須陰檢證明 確診旅客入境鑽漏洞…走陸路返美

全球多數地區放寬新冠肺炎跨國旅行規定，但美國仍要求所有搭乘國際航班的旅客提交出發前一日的陰性篩檢 證明；不過，部分確診旅客返美心切，利用入境防疫規定的漏洞，走「後門」返美。

52歲的邁阿密酒店藝術顧問蜜雪兒‧費什曼(Michelle Fishman)與丈夫到希臘度假三周，她們準備搭機返美前一日檢驗新冠病毒，結果她陽性，丈夫陰性。

根據聯邦疾病防治中心(CDC )指南規定，費什曼必須隔離並在十天後才能旅行，但她必須提前返家主持婚禮。她形容，「這是從沒想過的最慘情況。」

費什曼想方設法，最後遵循希臘政府要求的確診者強制隔離五天後可離境，再經陸路入境美國，藉此規避搭機所需的防疫篩檢要求；此外加拿大 並未要求入境篩檢，費什曼夫婦遂從希臘飛往加拿大多倫多，過了一夜後再開車入境美國抵達水牛城，接著再轉乘國內線班機飛回邁阿密，因為CDC並未要求國內航班旅客事前篩檢。

費什曼說：「我沒有症狀、沒發燒，都沒事，感覺很好；CDC說確診五天後可結束隔離，相同規定必須適用旅行期間，若我檢驗陽性五天後可在邁阿密出席婚禮，旅行期間卻不能飛回家，這樣不合理。」

紐約時報指出，尚不清楚有多少確診者透過加拿大和墨西哥陸路「後門」返美，航空公司也不會詢問旅客變更班機的原因。

被問到是否擔心從希臘赴加拿大再轉往美國的旅途中感染其他乘客，費什曼說：「我和丈夫同床五日，他也沒確診，所以我不認為在旅途期間會傳染給其他人，我總是戴著口罩。」

費什曼引述CDC指南稱，在美染疫者隔離五天後就可出門；CDC指出，新冠病毒的傳染途徑往往在確診初期。

CDC未說明為何美國公民在境內與境外確診的隔離措施不同，但CDC發言人重申呼籲旅客遵守十天的隔離規定。