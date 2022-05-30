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搭機須陰檢證明 確診旅客入境鑽漏洞…走陸路返美

編譯陳韻涵╱綜合29日電

全球多數地區放寬新冠肺炎跨國旅行規定，但美國仍要求所有搭乘國際航班的旅客提交出發前一日的陰性篩檢證明；不過，部分確診旅客返美心切，利用入境防疫規定的漏洞，走「後門」返美。

52歲的邁阿密酒店藝術顧問蜜雪兒‧費什曼(Michelle Fishman)與丈夫到希臘度假三周，她們準備搭機返美前一日檢驗新冠病毒，結果她陽性，丈夫陰性。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)指南規定，費什曼必須隔離並在十天後才能旅行，但她必須提前返家主持婚禮。她形容，「這是從沒想過的最慘情況。」

費什曼想方設法，最後遵循希臘政府要求的確診者強制隔離五天後可離境，再經陸路入境美國，藉此規避搭機所需的防疫篩檢要求；此外加拿大並未要求入境篩檢，費什曼夫婦遂從希臘飛往加拿大多倫多，過了一夜後再開車入境美國抵達水牛城，接著再轉乘國內線班機飛回邁阿密，因為CDC並未要求國內航班旅客事前篩檢。

費什曼說：「我沒有症狀、沒發燒，都沒事，感覺很好；CDC說確診五天後可結束隔離，相同規定必須適用旅行期間，若我檢驗陽性五天後可在邁阿密出席婚禮，旅行期間卻不能飛回家，這樣不合理。」

紐約時報指出，尚不清楚有多少確診者透過加拿大和墨西哥陸路「後門」返美，航空公司也不會詢問旅客變更班機的原因。

被問到是否擔心從希臘赴加拿大再轉往美國的旅途中感染其他乘客，費什曼說：「我和丈夫同床五日，他也沒確診，所以我不認為在旅途期間會傳染給其他人，我總是戴著口罩。」

費什曼引述CDC指南稱，在美染疫者隔離五天後就可出門；CDC指出，新冠病毒的傳染途徑往往在確診初期。

CDC未說明為何美國公民在境內與境外確診的隔離措施不同，但CDC發言人重申呼籲旅客遵守十天的隔離規定。

CDC 篩檢 加拿大

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