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新冠最新變異株含Omicron、Delta 突破疫苗防護 增加重症病例

編譯林梅婕╱綜合29日電
圖為電子顯微鏡圖像顯示的新冠病毒。(美聯社)
圖為電子顯微鏡圖像顯示的新冠病毒。(美聯社)

全美新冠肺炎確診案例再度上升，且病毒持續變種，傳染速度甚至比之前的Omicron還要快上許多，使得新的變種病毒逐漸成為主要感染源；而且科學家推斷，新變種是由去年造成疫情顛峰的Delta病毒和Omicron結合，更能突破疫苗防護，造成重症的機率恐怕更高。

休士頓衛理公會醫院實驗室主任隆恩(Wesley Long)指出：「當我們追溯至過去的疫情期間，有種變種病毒帶有Delta突變的遺傳基因，似乎可以讓病毒躲避先前接種疫苗或已經染疫形成的免疫力，尤其能突破感染過Omicron的人。」

如今在全美擴散的Omicron亞變異株「BA.2」之亞變異株「BA.2.12.1」，在上周已占全美確診案例的58%，但該變異株並非目前唯一含Delta遺傳基因的病毒；先前在南非爆發的Omiron亞變異株BA.4和BA.5，也都和BA.2.12.1帶有相同的Delta遺傳基因。

儘管去年底至今年初，Omicron確診人數達到巔峰，但對這段期間感染Omicron原始病毒株並康復的人來說，病毒持續突變絕對不是好事，因為他們不見得對新的亞變異株具有抗體。

隆恩也透過實驗數據分析，感染原始Omicron變異株的患者對於新的變種病毒保護力並不高；但感染過Delta的人，對新變種卻更具有保護力。

俄亥俄州立大學(Ohio State University)的一項研究也證實，感染Delta而住進加護病房的患者中，體內產生的抗體比感染原始Omicron的住院患者還要能抵禦新的變異株。

該研究作者之一劉善慮(Shan-Lu Liu)表示：「和Delta比起來，Omicron產生的抗體對抗亞變異株的能力較弱」；不過劉善慮也強調，礙於免疫力會隨著時間消退，感染過Delta之後的免疫力也會隨時間有所變化。

此外，劉善慮稱綜合的數據指出，新的變種病毒更容易讓患者成為重症，而且在細胞之間的傳播更有效率。

Omicron 變種病毒 免疫力

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