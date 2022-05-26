確診飆升 暑假出遊預約不減反增 「做好回歸疫情前生活準備」

近期新冠肺炎病例數再度增長，但許多人對暑期旅遊興致未減。圖為夏威夷檀香山的海灘遍布遊客。(美聯社)

暑假即將到來，然而近期新冠肺炎病例數再度增長，儘管如此，許多人已經準備好回歸疫情 前的生活計畫，對暑期旅遊仍興致未減。

確診病例數自2月中以來一直處於高峰，由於還有未通報的居家檢驗結果與無症狀感染病例，確診數可能被嚴重低估。

本月稍早，華盛頓大學(University of Washington)一專家小組估計只有13% 的確診病例通報給美國衛生當局。

住院率也跟著提升，國內超過三分之一人口住在聯邦疾病防治中心(CDC)認定的高風險地區，東北地區的疫情較嚴重。

不過死亡數仍處於下降趨勢，醫院的加護病房不若之前一樣擠滿病患，許多病例的嚴重程度降低。

夏威夷 的臨床傳染病醫師多爾金(Jonathan Dworkin)表示：「這個疾病(新冠肺炎)的本質已經改變。」

夏威夷的病例數已經連續八周攀升，與國內各州相比，目前夏威夷的感染率為第二高，僅次於羅德島州；加上未納入官方計算的居家檢測結果，夏威夷衛生局估計實際確診數為五或六倍。

儘管如此，仍有許多旅客前往夏威夷旅遊，尤其是近幾個月。夏威夷阿囉哈旅行社(Hawaii Aloha Travel)業主悠琳．費雪(Yaling Fisher)指出，確診數大增期間，旅遊預定不減反增，「即使是現在我們還是很忙，我們沒遇到任何行程取消。」

莎曼沙．漢柏格(Samantha Hanberg)這周與新婚丈夫到夏威夷旅遊，夫妻倆並未戴著口罩 遊玩，莎曼沙說她之前曾感染新冠肺炎，後來完全接種疫苗，「現在我只想要回歸生活，享受人生，不要對此憂心。」

疫情最初當局關閉夏威夷旅遊業，要求所有外地來的乘客隔離，接著轉換到要求檢測，再來是疫苗豁免，3月時便解除所有限制。

夏威夷是國內最後一個解除口罩令的州，但仍要求公立學校學生在室內必須戴口罩，口罩令可能持續到下個學年；加州、賓州費城、羅德島州部分學區近來也恢復室內口罩令。